Zinsanhebung vor Dezember? US-Arbeitsmarkt sehr fest.

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Die Wall Street bleibt zwischen robuster Konjunktur und nachlassender KI-Euphorie gefangen. Der US-Arbeitsmarktbericht fiel deutlich stärker aus als erwartet. Damit nimmt der Druck auf die Fed zu. Das Risiko einer Zinsanhebung vor Dezember steigt von 45 Prozent auf 62 Prozent. Bei den Einzelwerten setzt sich die Schwäche im KI- und Halbleiterkomplex fort, während Anleger stärker in Finanzwerte, Healthcare und ausgewählte Softwaretitel rotieren. DocuSign, Rubrik und Samsara meldeten zwar solide bis starke Zahlen, tendieren aber alle schwächer. Lululemon enttäuschte mit schwächeren Margen und einer stark gesenkten Jahresprognose. Zusätzlich sorgt Anthropic für Aufmerksamkeit. Das Unternehmen warnt, dass KI-Systeme bald in der Lage sein könnten, eigene Nachfolgemodelle zu entwickeln, was das Risiko erhöht, dass Menschen die Kontrolle über solche Systeme verlieren. In der kommenden Woche richten sich die Blicke auf die US-Inflationsdaten, die EZB-Zinsentscheidung, Oracle, Adobe und Lennar sowie Apples Entwicklerkonferenz. Zusätzlich bleibt der geplante Börsengang von SpaceX ein wichtiger Stimmungstest für die Aufnahmefähigkeit des Marktes gegenüber der nächsten Welle großer KI- und Tech-Emissionen.



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