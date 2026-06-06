EQS-News: Bitmine Immersion Technologies gibt die Preisgestaltung für die aufgestockte Emission von unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A bekannt

EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges/Dividende

Bitmine Immersion Technologies gibt die Preisgestaltung für die aufgestockte Emission von unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A bekannt



06.06.2026 / 19:55 CET/CEST

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NORWALK, Connecticut, 6. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (das „Unternehmen") gab heute die Preisgestaltung für sein aufgestocktes Emissionsangebot (das „Angebot") bekannt, das gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „Securities Act") registriert wurde am 4. Juni 2026 von 3.500.000 Aktien der 9,50 %-igen unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A (die „Vorzugsaktien der Serie A") zu einem öffentlichen Ausgabepreis von 80,00 US-Dollar pro Aktie. Dies entspricht einer Aufstockung des zuvor angekündigten Angebots von 3.000.000 Vorzugsaktien der Serie A. Die Ausgabe und der Verkauf der Vorzugsaktien der Serie A sollen vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen am 10. Juni 2026 abgeschlossen werden.

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR)

Das Unternehmen schätzt, dass sich der Nettoerlös aus dem Börsengang nach Abzug der Emissionsrabatte und -provisionen sowie der geschätzten Emissionskosten des Unternehmens auf rund 273,8 Millionen US-Dollar belaufen wird. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, darunter unter anderem den Erwerb weiterer ETH und anderer digitaler Vermögenswerte, den Ausbau der Staking- und Validator-Infrastruktur des Unternehmens, unter anderem über MAVAN, Betriebskapital, strategische Investitionen im Einklang mit dem Ethereum-Ökosystem und der breiteren Akzeptanz digitaler Vermögenswerte sowie den Rückkauf von Stammaktien des Unternehmens im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms.

Die Vorzugsaktien der Serie A erhalten kumulative Dividenden zu einem festen Zinssatz von 9,50 % p. a. auf den Nennbetrag, der 100 US-Dollar pro Vorzugsaktie der Serie A beträgt, unabhängig davon, ob diese erklärt wurden oder ob Mittel für ihre Auszahlung rechtlich verfügbar sind (der „Nennbetrag"). Regelmäßige Dividenden auf die Vorzugsaktien der Serie A werden, sofern und sobald sie vom Vorstand der Gesellschaft beschlossen werden, aus den für ihre Zahlung rechtlich verfügbaren Mitteln wöchentlich nachträglich ausgezahlt; die Gesellschaft kann jedoch nach eigenem Ermessen beschließen, regelmäßige Dividenden künftig häufiger auszuzahlen. Die festgesetzten regulären Dividenden auf die Vorzugsaktien der Serie A sind ausschließlich in bar zu zahlen. Sollte eine aufgelaufene reguläre Dividende auf die Vorzugsaktien der Serie A nicht zum jeweiligen regulären Dividendenzahlungstermin ausgezahlt werden, fallen auf den Betrag dieser nicht ausgezahlten regulären Dividende zusätzliche reguläre Dividenden („Zinseszinsdividenden") an, die wöchentlich zum Zinseszinssatz auflaufen. Das Unternehmen wird die Flexibilität haben, die Auszahlungshäufigkeit der regulären Dividenden auf einen höheren Rhythmus als wöchentlich festzulegen; sollte das Unternehmen sich dafür entscheiden, wird die zusätzliche Dividendenerhöhung pro regulärem Dividendenzeitraum anteilig reduziert, um diesem kürzeren Zeitraum Rechnung zu tragen, sodass die maximale jährliche Gesamterhöhung der Dividende 260 Basispunkte beträgt.

Der Zinssatz für die Aufzinsung, der auf jede ausstehende reguläre Dividende anzuwenden ist, die an einem regulären Dividendenzahlungstag fällig war, beträgt zunächst einen Jahreszinssatz von 9,50 % zuzüglich 5 Basispunkten (basierend auf einem wöchentlichen regulären Dividendenzeitraum); vorausgesetzt jedoch, dass dieser Zinssatz bis zur vollständigen Zahlung dieser regulären Dividende sowie der darauf aufgelaufenen Dividenden für jeden nachfolgenden regulären Dividendenzeitraum um 5 Basispunkte pro Jahr (basierend auf einem wöchentlichen regulären Dividendenzeitraum) erhöht wird, bis zu einem maximalen Zinssatz von 15 % pro Jahr.

Das Unternehmen ist berechtigt, nach eigenem Ermessen die Vorzugsaktien der Serie A jederzeit oder von Zeit zu Zeit ganz oder teilweise gegen Barzahlung wie folgt zurückzukaufen: (i) ab dem ursprünglichen Ausgabedatum bis achtzehn (18) Monate nach dem ursprünglichen Ausgabedatum zu einem Rückkaufpreis in Höhe von 110 % des Nennbetrags pro Anteil; (ii) ab achtzehn (18) Monaten bis drei (3) Jahre nach dem ursprünglichen Ausgabedatum zu einem Rückkaufpreis in Höhe von 105 % des Nennbetrags pro Anteil; und (iii) nach drei (3) Jahren ab dem ursprünglichen Ausgabedatum zu einem Rückkaufpreis in Höhe von 100 % des Nennbetrags pro Anteil; zuzüglich in jedem Fall der bis zum Rückkaufdatum (ausschließlich) aufgelaufenen und noch nicht ausgezahlten Dividenden.

Darüber hinaus hat das Unternehmen das Recht, alle, jedoch nicht weniger als alle Vorzugsaktien der Serie A zurückzukaufen, falls die Gesamtzahl der zu diesem Zeitpunkt im Umlauf befindlichen Vorzugsaktien der Serie A weniger als 25 % der Gesamtzahl der Vorzugsaktien der Serie A beträgt, die ursprünglich im Rahmen des Emissionsangebots und aller künftigen Emissionsangebote zusammen ausgegeben wurden. Das Unternehmen hat außerdem das Recht, alle, aber nicht weniger als alle Vorzugsaktien der Serie A zurückzukaufen, wenn bestimmte steuerliche Ereignisse eintreten. Der Rückkaufpreis für jede Vorzugsaktie der Serie A, die im Zusammenhang mit einer „Clean-up Call"-Option oder einem steuerlichen Ereignis zurückzukaufen ist, entspricht einem Barbetrag in Höhe der Liquidationspräferenz der zurückzukaufenden Vorzugsaktie der Serie A, berechnet zum Geschäftstag vor dem Datum, an dem das Unternehmen die entsprechende Rückkaufmitteilung versendet, zuzüglich der bis zum Rückkaufdatum (ausschließlich dieses Datums) aufgelaufenen und noch nicht ausgezahlten regulären Dividenden.

Tritt ein Ereignis ein, das gemäß der Emissionsurkunde für die Vorzugsaktien der Serie A eine „wesentliche Änderung" darstellt, so haben die Inhaber der Vorzugsaktien der Serie A das Recht, von der Gesellschaft den Rückkauf eines Teils oder aller ihrer Vorzugsaktien der Serie A zu einem Barrückkaufpreis zu verlangen, der dem Nennwert der zurückzukaufenden Vorzugsaktien der Serie A zuzüglich etwaiger aufgelaufener und noch nicht ausgezahlter regulärer Dividenden entspricht, bis zum Rückkaufdatum aufgrund der grundlegenden Änderung, dieses Datum jedoch nicht eingeschlossen.

Die Liquidationspräferenz der Vorzugsaktien der Serie A beträgt zunächst 100 US-Dollar pro Aktie. Mit Wirkung unmittelbar nach Handelsschluss an jedem Geschäftstag nach dem Erstausgabetag (und, falls zutreffend, im Laufe eines Handelstages, an dem eine durch die Ausgabe von Vorzugsaktien der Serie A abzuwickelnde Verkaufstransaktion ausgeführt wird, ab dem genauen Zeitpunkt der ersten derartigen Verkaufstransaktion an diesem Handelstag bis zum Handelsschluss dieses Handelstages), wird die Liquidationspräferenz pro Aktie der Vorzugsaktien der Serie A auf den höchsten der folgenden Beträge angepasst: (i) den Nennwert pro Aktie der Vorzugsaktien der Serie A; (ii) im Falle eines Geschäftstages, an dem das Unternehmen an diesem Geschäftstag oder an einem Geschäftstag innerhalb des Zeitraums von zehn (10) Handelstagen vor diesem Geschäftstag eine Verkaufstransaktion durchgeführt hat, die durch die Ausgabe von Vorzugsaktien der Serie A zu begleichen ist, einen Betrag, der dem zuletzt gemeldeten Verkaufspreis pro Vorzugsaktie der Serie A am Handelstag unmittelbar vor diesem Geschäftstag entspricht; und (iii) dem arithmetischen Mittel der zuletzt gemeldeten Verkaufspreise pro Aktie der Vorzugsaktien der Serie A für jeden Handelstag der zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstage unmittelbar vor diesem Geschäftstag; vorausgesetzt jedoch, dass, falls zutreffend, die Bezugnahme in (iii) auf zehn (10) durch die geringere Anzahl von Handelstagen ersetzt wird, die im Zeitraum vom und einschließlich des Erstausgabedatums bis, jedoch ausschließlich, zu diesem Geschäftstag verstrichen sind. Die Liquidationspräferenz wird jedoch nicht auf einen Betrag angepasst, der unter 100 US-Dollar pro Aktie liegt.

Das Unternehmen hat die Notierung der Vorzugsaktien der Serie A an der New Yorker Börse unter dem Kürzel „BMNP" beantragt. Sollte die Notierung genehmigt werden, geht das Unternehmen davon aus, dass der Handel innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum der Erstemission der Vorzugsaktien der Serie A aufgenommen wird.

Moelis & Company und Cantor fungieren als gemeinsame Konsortialführer für die Emission.

Das Angebot erfolgt gemäß einem wirksamen Shelf Registration Statement auf Formular S-3 (Aktenzeichen 333-288579), das am 9. Juli 2025 bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC") eingereicht wurde (die „Registrierungserklärung"). Das Angebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines Prospektnachtrags und eines dazugehörigen Prospekts, die in der Registrierungserklärung enthalten sind. Eine elektronische Fassung des vorläufigen Prospektnachtrags ist zusammen mit dem dazugehörigen Prospekt auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Alternativ können Sie Exemplare des vorläufigen Prospektnachtrags zusammen mit dem dazugehörigen Prospekt anfordern bei: Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, 4. Stock, New York, NY 10022, telefonisch: 1-800-539-9413, oder Cantor Fitzgerald & Co, zu Händen: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022, telefonisch: 1-212-938-5000, oder per E-Mail: prospectus@cantor.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere dar. Es wird auch kein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Bundesstaat oder einer anderen Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, ein solcher Verkauf oder eine solche Aufforderung vor einer Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Informationen zu Bitmine Immersion Technologies

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Aktivitäten in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden und eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und öffentliche Marktteilnehmer umzusetzen. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemy of 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primären Treasury-Reservewert und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für die Vermögenswerte des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Aussagen in dieser Pressemitteilung über zukünftige Erwartungen, Pläne und Aussichten sowie alle anderen Aussagen zu Sachverhalten, die keine historischen Tatsachen darstellen, können „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Die Begriffe „antizipieren", „glauben", „fortsetzen", „könnte", „schätzen", „erwarten", „beabsichtigen", „möglicherweise", „planen", „potenziell", „vorhersagen", „prognostizieren", „sollte", „anstreben", „wird", „würde" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe enthalten. Diese Aussagen umfassen unter anderem Angaben zum Umfang und zum Zeitpunkt des Angebots, zur voraussichtlichen Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, zu den Bedingungen der angebotenen Wertpapiere, zur Ausschüttung von Dividenden sowie zur erwarteten Notierung der Vorzugsaktien der Serie A an der NYSE. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: die Fähigkeit des Unternehmens, mit neuen Technologien und sich wandelnden Marktanforderungen Schritt zu halten; die Fähigkeit des Unternehmens, sein laufendes Geschäft, die Treasury-Aktivitäten im Zusammenhang mit Ethereum sowie geplante zukünftige Geschäftsvorhaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld, in dem das Unternehmen tätig ist; Marktbedingungen, die sich auf den Handelskurs der Stammaktien des Unternehmens auswirken; regulatorische Entwicklungen im Bereich digitaler Vermögenswerte, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung anhängiger Gesetzentwürfe und Initiativen der SEC; die Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte; sowie der zukünftige Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen Ergebnisse sowie die künftige Geschäftsentwicklung können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des am 21. November 2025 bei der SEC eingereichten Formulars 10-K des Unternehmens sowie in allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, in ihrer jeweils gültigen Fassung, dargelegt sind. Kopien der bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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