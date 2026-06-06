EQS-News: Quantinuum gibt Abschluss des erweiterten Börsengangs bekannt

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Quantinuum gibt Abschluss des erweiterten Börsengangs bekannt



06.06.2026 / 16:10 CET/CEST

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BROOMFIELD, Colorado, 6. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (Nasdaq: QNT) („Quantinuum") gab heute den Abschluss des erweiterten Börsengangs von 28.000.000 Aktien der Klasse A zu einem Erstausgabepreis von 60,00 US-Dollar pro Aktie bekannt. Alle Aktien wurden von Quantinuum angeboten. Der gesamte Bruttoerlös aus dem Angebot vor Abzug der Emissionsabschläge und -provisionen sowie sonstiger Angebotskosten belief sich auf 1,68 Milliarden US-Dollar. Die Stammaktien der Klasse A von Quantinuum sind am Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol „QNT" notiert.

Logo von Quantinuum

J.P. Morgan und Morgan Stanley (in alphabetischer Reihenfolge) fungierten als gemeinsame führende aktive Book-Running-Manager für das Angebot; Jefferies und Evercore ISI fungierten ebenfalls als aktive Book-Running-Manager; BofA Securities, UBS Investment Bank, Cantor, Mizuho, Needham & Company, Societe Generale und TD Cowen fungierten als gemeinsame Book-Running-Manager; und Craig-Hallum und Rosenblatt fungierten als Co-Manager für das Angebot.

Eine Registrierungserklärung im Zusammenhang mit diesem Angebot wurde von der Securities and Exchange Commission („SEC") am 3. Juni 2026 für wirksam erklärt. Ein Prospekt, der sich auf das Angebot bezieht und dessen Bedingungen beschreibt, wurde bei der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Das Angebot wird nur mittels eines Prospekts zur Verfügung gestellt. Exemplare des Prospekts sind erhältlich bei: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 oder per E-Mail an prospectus-eq_fi@jpmchase.com und postsalemanualrequests@broadridge.com; Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2. Stock, New York, New York 10014, z. Hd.: Prospectus Department oder per E-Mail an prospectus@morganstanley.com; Jefferies LLC, z. Hd.: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, telefonisch unter (877) 821-7388 oder per E-Mail an Prospectus_Department@Jefferies.com; oder Evercore Group L.L.C., z. Hd.: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35. Etage, New York, New York 10055, telefonisch unter 888-474-0200 oder per E-Mail an ecm.prospectus@evercore.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar; zudem dürfen diese Wertpapiere in keinem Bundesstaat oder Rechtsgebiet verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder Rechtsgebiets unzulässig wäre.

Informationen zu Quantinuum

Quantinuum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das eine Full-Stack-Plattform anbietet, die darauf ausgelegt ist, Quantencomputing in realen Umgebungen einsetzbar zu machen. Das Unternehmen hat mehrere Generationen von Quantensystemen auf Basis der bewährten QCCD-Architektur kommerziell eingeführt, die es mit neuartigen Designs und Funktionen umgesetzt hat, um zum 31. Dezember 2025 die branchenweit höchsten Genauigkeitswerte auf der Grundlage der durchschnittlichen Gattertreue bei Zwei-Qubit-Gattern zu erreichen. Quantinuum arbeitet aktiv mit Marktführern aus den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaften, Finanzdienstleistungen sowie dem öffentlichen Sektor und der Industrie zusammen. Quantinuum hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und unterhält weitere Standorte in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Japan, Katar und Singapur.

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Cision

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