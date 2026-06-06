EQS-News: Tishman Speyer sichert sich 300 Millionen US-Dollar beim First Closing für Korea Living Venture mit APG und Bouwinvest

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Tishman Speyer sichert sich 300 Millionen US-Dollar beim First Closing für Korea Living Venture mit APG und Bouwinvest



06.06.2026 / 02:00 CET/CEST

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Europäische Pensionsinvestoren unterstützen Strategie mit Fokus auf Koreas rasch wachsenden Mietwohnungsmarkt

NEW YORK, 6. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Tishman Speyer gab heute das First Closing seines Korea Living Venture (KLV) bekannt und sicherte sich Eigenkapitalzusagen Dritter in Höhe von 300 Millionen US-Dollar von zwei renommierten europäischen Pensionsfonds für einen neuen Fonds, der auf den Erwerb, die Neupositionierung und die Entwicklung von Mehrfamilien- sowie Unterkunftsimmobilien in ganz Seoul ausgerichtet ist.

Seoul Skyline

Die Zusagen von APG Asset Management N.V. (APG) und Bouwinvest bilden eine starke Grundlage für KLV, das Eigenkapitalzusagen in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar anstrebt, was einschließlich der erwarteten Finanzierung einer Investitionskapazität von mehr als 800 Millionen US-Dollar entsprechen würde. Die Strategie unterstreicht die wachsende Überzeugung institutioneller Anleger vom rasch expandierenden koreanischen Mietwohnungssektor, einem der am schnellsten wachsenden Märkte für Mehrfamilienwohnimmobilien in Asien.

APG ist einer der weltweit größten Pensionsinvestoren und verwaltet Vermögenswerte im Auftrag des niederländischen Pensionsfonds ABP.

Bouwinvest ist ein führender niederländischer institutioneller Immobilien-Investmentmanager, der sich darauf konzentriert, im Auftrag von Pensionskunden durch diversifizierte Investitionen in globale Wohn- und Immobiliensektoren langfristigen Wert zu schaffen.

KLV wird auf Immobilien in der Nähe wichtiger Verkehrsknotenpunkte mit guter Anbindung an Geschäftsviertel und Universitätsgelände in Seoul, Icheon, Gyeonggi-do sowie anderen wachstumsstarken Lagen in der gesamten Hauptstadtregion abzielen.

Der Fonds nutzt die Kompetenz von Tishman Speyer bei der Wertsteigerung und der Gestaltung attraktiver Orte und konzentriert sich in erster Linie auf bestehende Wohnimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial, während er selektiv auch Entwicklungsprojekte berücksichtigt. Dieser integrierte Ansatz bringt kurzfristige Stabilität und langfristiges Wachstum in Einklang und schafft die Grundlage dafür, dass KLV ein diversifiziertes Portfolio hochwertiger Wohnimmobilien aufbauen kann.

Seoul erlebt einen Boom bei der Mietnachfrage, getragen von strukturellen sozioökonomischen Veränderungen wie steigenden Wohnkosten, einer zunehmenden Zahl von Einpersonenhaushalten sowie einer wachsenden Zahl ausländischer Einwohner und internationaler Studenten. Zusammen tragen diese Faktoren zur langfristigen Tiefe und Widerstandsfähigkeit des Mietmarkts der Stadt bei.

„Der koreanische Wohnsektor bietet eine große, aber institutionell noch wenig erschlossene Chance, getragen von wachsender Nachfrage und begrenztem Angebot", sagte Graham Mackie, Leiter für den panasiatischen Raum bei Tishman Speyer. „Mit dieser Strategie können wir unsere Präsenz in einem wachstumsstarken Markt ausbauen und zugleich das globale Portfolio von Tishman Speyer weiter diversifizieren."

Joelin Ma, Leiterin auf Senior-Ebene für Immobilien bei APG, kommentiert:

„Der koreanische Wohnsektor ist ein gutes Beispiel für die strukturellen Chancen, auf die wir in den entwickelten Märkten Asiens abzielen. Demografische Veränderungen, steigende Mietnachfrage und die zunehmende Akzeptanz professionell verwalteter Unterkünfte stützen weiterhin starke langfristige Fundamentaldaten, und wir sehen darin eine attraktive Möglichkeit, Zugang zu einem widerstandsfähigen, ertragsgenerierenden Immobilien‑Exposure in der Region zu erhalten. Unsere Partnerschaft mit Tishman Speyer und Bouwinvest verbindet eine starke lokale Umsetzungskraft mit struktureller Flexibilität, einschließlich eines möglichen Wegs hin zu einem offenen Core-Vehikel, im Einklang mit APGs langfristigem Ansatz für Core-Immobilienanlagen."

Robert Koot, Direktor für Investitionen im Asien-Pazifik-Raum bei Bouwinvest, kommentiert:

„Unsere Wohnstrategie für Korea spiegelt unsere starke Überzeugung von den langfristigen Fundamentaldaten eines der dynamischsten und institutionell zunehmend reifenden Wohnungsmärkte Asiens wider. Aufbauend auf unserer weltweiten Erfahrung im Wohnsektor glauben wir, dass wir durch die Partnerschaft mit APG und Tishman Speyer sehr gut positioniert sind, um ein hochwertiges, skalierbares Portfolio zu schaffen. Im Rahmen unserer Performance-Strategie wollen wir zur Weiterentwicklung urbanen Wohnens beitragen, indem wir nachhaltige, zukunftsfähige Wohnlösungen bereitstellen, die den Bedürfnissen moderner koreanischer Haushalte entsprechen und zugleich widerstandsfähige, langfristige Renditen für unseren Kunden erzielen."

Jorrit Sennema, leitender Portfoliomanager bei Bouwinvest, kommentiert:

„Der Wohnungsmarkt in Seoul befindet sich an einem wichtigen Wendepunkt. Ein erheblicher Teil des vorhandenen Wohnungsbestands ist veraltet und entspricht nicht mehr den Bedürfnissen der heutigen Stadtbevölkerung. Gleichzeitig verändert die rasante Zunahme von Singlehaushalten die Nachfrage grundlegend und schafft einen klaren Bedarf an gut gestalteten, professionell verwalteten Wohnlösungen. Dieses Ungleichgewicht bietet eine überzeugende Gelegenheit, modernen, hochwertigen Wohnraum bereitzustellen, der besser widerspiegelt, wie Menschen heute leben, und zugleich die weitere Institutionalisierung des Sektors voranzutreiben."

Das Anlagevehikel baut auf der fortgesetzten globalen Diversifizierungsstrategie von Tishman Speyer auf, die Investitionen in eine wachsende Bandbreite von Anlageklassen und Regionen priorisiert.

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Beteiligungen in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Informationen zu Tishman Speyer (tishmanspeyer.com)

Tishman Speyer ist ein führender Eigentümer, Projektentwickler, Betreiber und Investmentmanager erstklassiger Immobilien in rund 40 Schlüsselmärkten in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien sowie Lateinamerika. Unser Portfolio umfasst Wohnanlagen zu marktüblichen und erschwinglichen Mieten, erstklassige Büroimmobilien und Einzelhandelsflächen, Industrie- und Rechenzentrumsanlagen, gemischt genutzte Campusprojekte sowie Immobilienkreditinvestitionen. Über unser Gemeinschaftsunternehmen Breakthrough Properties schaffen wir hochmoderne Zentren für Lebenswissenschaften und fördern Innovation durch unsere strategischen Investitionen in Immobilientechnologie. Mit globaler Vision, Fachkenntnis vor Ort und einem individuellen Ansatz fördern wir Innovation, passen uns schnell an globale sowie lokale Trends an und antizipieren proaktiv die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden. Indem wir Gesundheit und Wohlbefinden, die durchdachte Gestaltung attraktiver Orte sowie kundenorientierte Initiativen wie unsere Plattform für Mieterangebote ZO und unsere Marke Studio für flexible Flächen sowie gemeinschaftliches Arbeiten in unsere Gebäude integrieren, verbessern wir das Erlebnis der Menschen, die dort arbeiten und leben. Seit unserer Gründung im Jahr 1978 hat Tishman Speyer 600 Immobilien mit einer Gesamtfläche von 242 Millionen Quadratfuß (rund 22,5 Millionen Quadratmeter) und einem Gesamtwert von rund 138 Milliarden US-Dollar erworben, entwickelt und betrieben. Zu unserem aktuellen Portfolio gehören ikonische Objekte wie das Rockefeller Center in New York City, The Springs in Shanghai, der TaunusTurm in Frankfurt und das Mission Rock-Viertel, das derzeit in San Francisco realisiert wird.

Informationen zu APG (https://apg.nl/en) Als größter Pensionsdienstleister in den Niederlanden verwaltet APG rund 601 Milliarden Euro (Dezember 2025) an Pensionsvermögen für 4,6 Millionen Teilnehmer. APG bietet Beratung für Führungsgremien, Vermögensverwaltung, Pensionsverwaltung und Pensionskommunikation. Mit rund 4000 Beschäftigten arbeiten wir von Heerlen, Amsterdam, Brüssel, New York, Hongkong und Singapur aus. Wir arbeiten für Pensionsfonds und Arbeitgeber in den Bereichen Bildung, öffentliche Verwaltung, Bauwesen, Reinigung, Wohnungsbaugesellschaften, Einrichtungen für geschützte Beschäftigung, medizinische Spezialisten und Architekten.

Informationen zu Bouwinvest (https://bouwinvest.com/) Bei Bouwinvest setzen wir uns dafür ein, für unsere institutionellen Kunden finanzielle Erträge zu erzielen. Aus dem niederländischen Pensionsfonds für Bauarbeiter bpfBOUW hervorgegangen, haben wir uns eine einzigartige Position als Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von 17,8 Milliarden Euro (Stand Ende 2025) aufgebaut. Wir bieten institutionellen Anlegern Zugang zu einem sorgfältig zusammengestellten Portfolio niederländischer Direktinvestitionen und gezielter indirekter Anlagen weltweit sowie maßgeschneiderte Anlagemöglichkeiten. Im Einklang mit unserer Anlagephilosophie erkennen wir an, dass langfristiger Erfolg und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung nur möglich sind, wenn ESG-Aspekte integraler Bestandteil unseres Anlageentscheidungsprozesses sind und diese Aspekte mit der Erzielung finanzieller Erträge innerhalb unseres Anlagehorizonts im Einklang stehen. Indem wir beides miteinander verbinden, bringen wir den Erhalt und das Wachstum künftigen finanziellen Werts für unsere Anleger in Einklang und leisten zugleich einen positiven Beitrag zur Gesellschaft. Das ist für uns ein echter Wert fürs Leben.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2995139/Tishman_Speyer_Seoul_Skyline.jpg

Cision

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