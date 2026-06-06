EQS-News: Trade Republic eröffnet europäischen Privatanlegern ab heute direkten Zugang zu Börsengängen.

Emittent / Herausgeber: Trade Republic Bank GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

Trade Republic eröffnet europäischen Privatanlegern ab heute direkten Zugang zu Börsengängen.



06.06.2026 / 08:29 CET/CEST

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Die Zeichnung ausgewählter Börsengänge ist bereits vor Handelsstart möglich und erfolgt direkt in der App.

Kunden investieren zum offiziellen Zuteilungspreis. Die faire Zuteilung der Anteile erfolgt pro rata.

Der erste Börsengang kann ab sofort in der App gezeichnet werden. Trade Republic plant, das Angebot künftig stark auszubauen.

Berlin, 06. Juni 2026 – Trade Republic ermöglicht Privatanlegern in Europa ab sofort die direkte Teilnahme an ausgewählten Börsengängen. Kunden können Börsengänge direkt in der App zeichnen und damit schon vor dem Handelsstart investieren. Die Zuteilung erfolgt proportional zum jeweiligen Zeichnungsvolumen und zum offiziellen Zuteilungspreis. Mit dem neuen IPO Angebot etabliert Trade Republic den direkten Zugang zu öffentlichen Emissionen für Millionen europäische Kunden.

„Privatanleger haben den Kapitalmarkt in Europa grundlegend verändert. Trotzdem bleiben Investmentmöglichkeiten wie IPOs oft institutionellen Investoren vorbehalten“, sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. „Wir ändern das jetzt. Mit Trade Republic erhalten Millionen Menschen in Europa ab heute direkten Zugang zu Börsengängen, zum offiziellen Zuteilungspreis noch vor Handelsstart.“

Die Zuteilung erfolgt proportional zum jeweiligen Zeichnungsvolumen. Für die Teilnahme fällt lediglich eine Abwicklungskostenpauschale von 1 Euro pro Order an. Trade Republic plant, das Angebot stark auszubauen und ausgewählte öffentliche Emissionen direkt in der App verfügbar zu machen.

Die Zahl der Privatanleger in Europa hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Gleichzeitig blieb der Zugang zu Börsengängen meist institutionellen Investoren vorbehalten und war kompliziert. Trade Republic schafft nun den einfachen und kostengünstigen Zugang zu Neuemissionen und stärkt damit erneut die Teilhabe privater Anleger am Kapitalmarkt. Die Einführung unterstreicht die Mission des Unternehmens, Millionen Europäern den einfachen, fairen und direkten Zugang zu den Finanzmärkten zu ermöglichen.

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