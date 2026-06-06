Der Bitcoin-Kurs hat seine Talfahrt in dieser Woche fortgesetzt, nachdem in der letzten Woche mit dem Bullmarket-Supportband und der Supportzone zwischen 73.000 und 76.000 Dollar wichtige charttechnische Unterstützungen verloren gegangen sind. Mit einem Minus von über 15 Prozent auf Wochensicht ist der Kurs damit bis zurück auf das Niveau der Februar-Tiefs gefallen.

Quelle: Tradingview

Mit dem jüngsten Absturz rücken zwei Trendlinien in den Fokus, die in den vergangenen Zyklen eine wichtige Rolle für die Bodenbildung in einem Bitcoin-Bärenmarkt gespielt haben: Der exponentielle und der einfache 200-Wochen-Trend. Mit dem Fall bis auf die Marke von 62.000 Dollar hat der Bitcoin-Kurs den einfachen 200-Wochen-Trend zum ersten Mal seit Oktober 2023 wieder berührt, nachdem der exponentielle 200-Wochen-Trend nach Monaten als Unterstützungsbereich nicht mehr halten konnte.

Quelle: Tradingview

60.000 Dollar-Marke wird entscheidend

Der 200-Wochen-Trend war in vergangenen Zyklen ein maßgeblicher Bereich für eine Bodenbildung in einem Bitcoin-Bärenmarkt, es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass der Kurs nicht für mehrere Monate unter dieses Level fallen kann, wie der Bärenmarkt im letzten Zyklus gezeigt hat. Als nächste Unterstützungszone rückt nun die psychologisch wichtige Marke von 60.000 Dollar in den Fokus.

Viele institutionelle Käufer, ETF-Investoren und kurzfristige Spekulanten haben in den vergangenen Monaten Positionen im Bereich zwischen 60.000 und 70.000 Dollar aufgebaut. Sollte Bitcoin unter dieses Level fallen, würden viele dieser Positionen in den Verlust rutschen. Das könnte die Bereitschaft zu schnellen Verkäufen erhöhen. Auch der Derivatemarkt verschärft das Risiko. Bei Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 60.000 Dollar liegt aktuell ein hohes offenes Interesse.

Je näher Bitcoin dieser Marke kommt, desto stärker könnten Market Maker gezwungen sein, ihre Risiken über Verkäufe am Spot- oder Futures-Markt abzusichern. Dadurch kann aus einem geordneten Rückgang schnell eine selbst verstärkende Abwärtsbewegung werden. Zusätzlich drohen weitere Long-Liquidationen, nachdem bereits in den vergangenen Tagen hohe gehebelte Positionen zwangsweise aufgelöst wurden.

Aktuell fehlen positive Impulse

Bitcoin und der restliche Krypto-Markt leiden unter der anhaltenden KI-Euphorie. Der KI-Sektor hat in den vergangenen Monaten große Teile der spekulativen Liquidität auf sich gezogen. Für Bitcoin ist das ein Problem. Während Tech- und Halbleiteraktien von konkreten Gewinnfantasien rund um KI-Infrastruktur profitieren, fehlt dem Kryptomarkt derzeit ein ähnlich starkes Thema. Viele Marktteilnehmer ordnen Bitcoin deshalb aktuell eher als besonders zinssensitives Risiko-Asset ein.

Das bedeutet: In Phasen steigender Unsicherheit wird Bitcoin nicht als digitaler sicherer Hafen gekauft, sondern wie ein spekulativer Vermögenswert verkauft. Hinzu kommt, dass frühere Katalysatoren an Kraft verlieren. Die ETF-Nachfrage ist vorerst gekippt, die Hoffnung auf schnelle regulatorische Fortschritte in den USA rund um den CLARITY Act hat nachgelassen, und das Narrativ einer breiten institutionellen Bitcoin-Adoption wird kurzfristig durch massive Abflüsse überlagert. Gerade die ETF-Ströme als zentralen Faktor für die Bitcoin-Performance mutieren aktuell zum Druckfaktor, da sie einen erheblichen Teil der wöchentlichen Renditebewegungen erklären.

Strategy fällt als Anker weg

Zusätzliche Verunsicherung kam durch Strategy. Das Unternehmen um Michael Saylor meldete den Verkauf von 32 Bitcoin, um Dividendenverpflichtungen für Vorzugsaktien zu bedienen. Gemessen am Gesamtbestand ist dieser Verkauf winzig, doch seine Symbolwirkung ist erheblich. Strategy galt lange als Inbegriff des „Never sell your Bitcoin“-Narrativs. Dass nun erstmals seit 2022 Bitcoin veräußert wurden, hat bei Anlegern Zweifel geweckt, ob einer der wichtigsten strukturellen Käufer in Zukunft noch dieselbe Rolle spielen kann.

Analysten betonen zwar, dass Strategy nach aktuellem Stand nicht zu einem Notverkauf gezwungen ist. Das Unternehmen verfügt weiterhin über eine vergleichsweise konservative Verschuldungsstruktur, kann Dividendenzahlungen notfalls aufschieben und hätte theoretisch auch andere Finanzierungsoptionen. Doch solange die STRC-Vorzugsaktie unter der wichtigen Marke von 100 Dollar notiert und Bitcoin-ETFs gleichzeitig weiter Kapital verlieren, bleibt die Sorge vor zusätzlichem Verkaufsdruck im Markt präsent.

Wo wird die Reise hingehen?

Solange keine konstruktiven Impulse auf fundamentaler Ebene die Nachfrage wieder ankurbeln, dürfte der Abwärtsdruck auf Bitcoin anhalten. Während sowohl das geldpolitische, regulatorische als auch geopolitische Bild für Bitcoin als liquiditätssensitives Asset aktuell schwierig bleibt, zieht nach wie vor der KI-Sektor die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich. Hinzu kommen Mega-IPOs wie SpaceX oder der antizipierte Börsengang von OpenAI, die eine Menge der vorhandenen Marktliquidität auf sich ziehen dürften.

Das lässt kurzfristig wenig Kursfantasie für Bitcoin zu. Auf der anderen Seite ist Bitcoin relativ zu den Aktienmärkten stark überverkauft. Das zeigt ein Blick auf den RSI, der auf Niveaus notiert, die zuletzt im Bärenmarkt 2022 verzeichnet wurden. Auch die Stimmung im Sektor befindet sich auf einem Tiefpunkt, was durch den Crypto Fear and Greed Index signalisiert wird, der sich mit einem Wert von 12 im Bereich der „Extreme Fear“ und ebenfalls auf Niveaus wie zuletzt im 2022er Bärenmarkt gesehen befindet.

Nun wird entscheidend sein, ob die aktuellen Kursniveaus niedrig genug sind, um von genügend Marktteilnehmern als günstige Einstiegspunkte wahrgenommen zu werden. Der Rutsch bis an den 200-Wochen-Trend signalisiert mit Blick auf vergangene Zyklus-Dynamiken historische Einstiegsgelegenheiten. Der nächste Impuls dürfte vom US-Arbeitsmarktbericht kommen. Schwächere Daten könnten die Hoffnung auf Zinssenkungen unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh neu beleben und Risikoanlagen kurzfristig stützen. Ein starker Arbeitsmarktbericht würde dagegen die Sorge vor länger hohen Realzinsen verstärken. Bis dahin bleibt Bitcoin zwischen technischer Rebound-Chance und strukturellem Verkaufsdruck gefangen – mit der Marke von 60.000 Dollar als entscheidender Linie im Sand.

Denken Sie langfristig!