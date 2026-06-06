Kolumne von Stefan Riße

Chat GPT, Gemini, Claude & Co. sind keine Portfoliomanager
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Können ChatGPT, Gemini oder Claude bessere Anleger sein als Menschen? Warum große Sprachmodelle zwar bei der Informationsverarbeitung helfen, aber keinen dauerhaften Vorsprung an den Finanzmärkten garantieren.
Quelle: Tatiana Shepeleva/Shutterstock.com
Ich denke, wir alle sind beim täglichen Nutzen von großen Sprachmodellen wie ChatGPT, Gemini oder Claude beeindruckt von der Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz. Mir geht es auf jeden Fall so. Unsere Arbeitswelt wird dadurch kräftig durcheinandergeworfen werden und viele Tätigkeiten werden sich ersetzen lassen durch die KI. In vielen Branchen wird dies bereits sichtbar mit gesellschaftlichen Konsequenzen, die ich hier schon einmal beschrieben habe unter dem Begriff K-Shape-Economy.
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