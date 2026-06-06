Kolumne von Stefan Riße

Ich denke, wir alle sind beim täglichen Nutzen von großen Sprachmodellen wie ChatGPT, Gemini oder Claude beeindruckt von der Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz. Mir geht es auf jeden Fall so. Unsere Arbeitswelt wird dadurch kräftig durcheinandergeworfen werden und viele Tätigkeiten werden sich ersetzen lassen durch die KI. In vielen Branchen wird dies bereits sichtbar mit gesellschaftlichen Konsequenzen, die ich hier schon einmal beschrieben habe unter dem Begriff K-Shape-Economy.

Weiterlesen mit onvista Plus Dein Vorsprung an der Börse Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen. Alle Plus-Artikel im Web & App

Wissensvorsprung durch exklusive Analysen und Marktberichte

Trading-Setups & Investmentideen von Experten

Monatlich nur 14,90 € - jederzeit online kündbar

Sicher per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen

Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen Jetzt 7 Tage gratis lesen Du hast bereits ein Abo? Einloggen