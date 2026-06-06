Kolumne von Stefan Riße

Chat GPT, Gemini, Claude & Co. sind keine Portfoliomanager

onvista-Partners · Uhr

Können ChatGPT, Gemini oder Claude bessere Anleger sein als Menschen? Warum große Sprachmodelle zwar bei der Informationsverarbeitung helfen, aber keinen dauerhaften Vorsprung an den Finanzmärkten garantieren.

Artikel teilen:
Quelle: Tatiana Shepeleva/Shutterstock.com

Ich denke, wir alle sind beim täglichen Nutzen von großen Sprachmodellen wie ChatGPT, Gemini oder Claude beeindruckt von der Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz. Mir geht es auf jeden Fall so. Unsere Arbeitswelt wird dadurch kräftig durcheinandergeworfen werden und viele Tätigkeiten werden sich ersetzen lassen durch die KI. In vielen Branchen wird dies bereits sichtbar mit gesellschaftlichen Konsequenzen, die ich hier schon einmal beschrieben habe unter dem Begriff K-Shape-Economy.

Weiterlesen mit onvista Plus

Dein Vorsprung an der Börse

Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Wissensvorsprung durch exklusive Analysen und Marktberichte
  • Trading-Setups & Investmentideen von Experten
  • Monatlich nur 14,90 € - jederzeit online kündbar
  • Sicher per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen
  • Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen
Jetzt 7 Tage gratis lesen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
G
Goldpreis
M
MSCI World

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 05.06.2026
Dax gibt nach US-Arbeitsmarktdaten nach - Gold unter Druckgestern, 16:11 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Dax Tagesrückblick 02.06.2026
KI-Fantasie treibt Dax an - Infineon legt erneut stark zu02. Juni · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 01.06.2026
Dax gibt wegen Iran-Sorgen nach - SAP mit starkem Gewinn01. Juni · onvista
Dax gibt wegen Iran-Sorgen nach - SAP mit starkem Gewinn
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Abseits von Gold und Silber
So holst du dir Platin und Co. ins Depotgestern, 12:30 Uhr · onvista
Kryptowährung unter Druck
Unter 70.000 Dollar: So beurteile ich den Bitcoin-Chart jetzt03. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen