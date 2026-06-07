Israelische Armee: Iran feuert Raketen in Richtung Israel
dpa-AFX · Uhr
TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben Raketen identifiziert, die aus dem Iran auf Israel abgefeuert wurden. Abwehrsysteme seien im Einsatz, um die Bedrohung abzufangen, teilte das israelische Militär mit./DP/zb
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