Israelische Armee: Iran feuert Raketen in Richtung Israel

dpa-AFX · Uhr
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TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben Raketen identifiziert, die aus dem Iran auf Israel abgefeuert wurden. Abwehrsysteme seien im Einsatz, um die Bedrohung abzufangen, teilte das israelische Militär mit./DP/zb

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