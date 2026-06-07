Rundfunk: Iran meldet zwei Raketensalven auf Israe
dpa-AFX · Uhr
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben nach Angaben von Staatsmedien zwei Raketensalven auf Israel gefeuert. Die zweite Welle zielte auf das Zentrum des Landes, wie der staatliche Rundfunk berichtete./DP/zb
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