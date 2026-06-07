Wochenausblick – Inflationsdaten aus den USA und zahlreiche Hauptversammlungen im Fokus

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Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:





Zum Wochenauftakt stehen wichtige Konjunkturdaten aus Asien und Europa im Mittelpunkt. In Japan wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf Quartalsbasis veröffentlicht und liefert Hinweise auf die Dynamik der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. In Deutschland geben die Werkaufträge Aufschluss über die Lage im verarbeitenden Gewerbe. Für die Eurozone wird zudem das Sentix Investorenvertrauen erwartet, das als Stimmungsindikator einen frühen Hinweis auf die Einschätzung institutioneller Anleger zur wirtschaftlichen Entwicklung liefert. Auf Unternehmensebene finden die Hauptversammlungen von Coreweave Inc. und Reddit statt.

Dienstag:

Am Dienstag richtet sich der Blick auf die Handelsdaten aus China und Deutschland. Die jeweiligen Handelsbilanzen geben Hinweise auf die Entwicklung des Außenhandels und damit auf die globale Nachfrage. Ergänzend wird in Deutschland die Industrieproduktion (saison- und arbeitstäglich bereinigt) auf Jahressicht veröffentlicht, die als wichtiger Indikator für die Aktivität im Industriesektor gilt. In den USA wird die ADP-Beschäftigungsänderung (4‑Wochen‑Durchschnitt) erwartet, die als Vorlaufindikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht dienen kann. Unternehmensseitig stehen mehrere Hauptversammlungen an, darunter SMA Solar Technologies, Jenoptik, Stellantis N.V. und Biogen Idec Inc.

Mittwoch:

Zur Wochenmitte dürfte vor allem der US-Verbraucherpreisindex (Monat und Jahr) im Fokus stehen. Als zentraler Inflationsindikator kann er Erwartungen an die künftige Geldpolitik der US-Notenbank beeinflussen und damit Auswirkungen auf Anleihe-, Aktien- und Devisenmärkte haben. Aus China wird das Verbrauchervertrauen auf Jahressicht veröffentlicht, das Hinweise auf die Konsumneigung und die Binnenkonjunktur liefert. Auf Unternehmensseite legen Heidelberger Druckmaschinen die Jahreszahlen und Oracle Corp. seine Quartalszahlen vor. Zudem finden zahlreiche Hauptversammlungen statt, unter anderem von NXP Semiconductors, Renk, AMS Osram AG, Nasdaq Inc., Caterpillar, American Airlines Group und Target Corp.

Donnerstag:

Am Donnerstag folgen weitere wichtige US-Daten: Der Erzeugerpreisindex (Jahr und Monat) liefert Hinweise auf Preisentwicklungen auf Produzentenebene und kann als Frühindikator für die Verbraucherpreisentwicklung dienen. Ergänzend werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht, die einen zeitnahen Eindruck vom Zustand des US-Arbeitsmarkts geben. In der Eurozone stehen geldpolitische Eckdaten im Fokus, darunter der Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte sowie der Zinssatz zur Einlagefazilität. Unternehmensseitig finden die Hauptversammlungen von Evotec, Hasbro und Zoom Video Communications statt. Zudem legt Adobe Quartalszahlen vor. Darüber hinaus könnte SpaceX eine mögliche Bekanntgabe zum Ausgabepreis der Aktien beim IPO vornehmen.

Freitag:





Zum Wochenschluss stehen erneut Konjunkturdaten aus Europa und den USA auf der Agenda. In Deutschland wird der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) auf Jahressicht veröffentlicht, der als Vergleichsgröße innerhalb der EU dient. In den USA wird der Michigan Verbraucher-Stimmungsindex erwartet, der Hinweise auf Konsumklima und Inflationserwartungen der privaten Haushalte liefert. Aus Großbritannien wird das BIP auf Monatsbasis gemeldet, während Frankreich seinen Verbraucherpreisindex auf Jahressicht veröffentlicht. Auf Unternehmensebene berichtet Fraport Verkehrszahlen für Mai. Zudem bleibt SpaceX mit einem möglichen Börsengang im Mittelpunkt der Märkte.





Das war’s schon mit dem Wochenausblick – Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.











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Quelle: HSBC







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