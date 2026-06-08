LBBW Kapitalmärkte Daily
Abruptes Ende einer Rally
Risse in der KI-Euphorie
Nach wochenlanger Hausse hat der Technologiesektor am Freitag einen abrupten Rückschlag erlitten. Der S&P 500 verlor 2,6% und beendete damit seine historische Zehn-Wochen-Gewinnserie, der Nasdaq 100 brach um 4,8% ein. Die Schwäche setzt sich heute in Asien fort: Samsung und SK Hynix verloren in Seoul phasenweise zweistellig, konnten im weiteren Handelsverlauf die Verluste aber etwas eingrenzen. Der KOSPI fiel zum Handelsstart um 8% und löste damit einen automatischen Handelsstopp aus. Aktuell notiert das koreanische Börsenbarometer noch knapp 6% im Minus. Die DAX- und Euro Stoxx 50-Futures signalisieren zum Handelsauftakt ein Minus von rund 1%.
Zu starke US-Arbeitsmarktdaten
Einen zentralen Belastungsfaktor bildete am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht: 172.000 neue Stellen im Mai, weit über allen Erwartungen, dazu Aufwärtsrevisionen für März und April um zusammen 93.000. Die Daten liefern den Tauben im Offenmarktausschuss der Fed keinerlei Vorlage, um für Zinssenkungen zu votieren - im Zweifel sind Anhebungen inzwischen wahrscheinlicher. Die Terminmärkte preisen eine Fed-Erhöhung bis Jahresende nun vollständig ein. Steigende Zinsen belasten nicht nur hochbewertete Wachstumsaktien, sondern auch zinssensitive Assets: Gold verlor am Freitag 3,6%, Silber und Bitcoin gaben ebenfalls nach. Dazu kommt eine neue Eskalationsstufe am Golf: Israel schlug trotz ausdrücklicher Aufforderung Trumps zur Zurückhaltung Militärziele im Iran an - Explosionen wurden aus Teheran gemeldet. Brent stieg daraufhin um 3,5% auf über 96 USD - 100 Tage nach Kriegsbeginn ist ein Friedensabkommen nicht in Sicht.
Woche mit WeichenstellungenDie neue Woche hält zwei entscheidende Datenpunkte bereit. Am Mittwoch liefert der US-CPI für Mai ein weiteres Indiz zum zukünftigen Leitzinspfad der Fed. Europa ist bezüglich der Richtungsentscheidung bereits einen Schritt weiter: Am Donnerstag wird die EZB ihre erste Zinsanhebung seit September 2023 vollziehen. Im Fokus stehen dabei die neuen Stabsprojektionen - eine spürbare Anhebung der Inflationsprognosen wäre ein klares Signal für weitere Schritte und ließe kaum Raum für eine Erholung am Rentenmarkt. Daneben steht dem angeschlagenen Technologiesektor mit dem für Freitag geplanten Börsengang von SpaceX ein großer Stimmungstest bevor.
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