Alphabet & SpaceX, Broadcom finanziert, SK Hynix liefert

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Alphabet: Milliarden für KI-Rechenleistung

Alphabet soll sich über SpaceX umfangreiche Cloud-Compute-Kapazitäten sichern. Im Mittelpunkt stehen hohe monatliche Zahlungen, ein großer GPU-Zugang und die Frage, was dieser Deal über den künftigen Bedarf an KI-Infrastruktur verrät.

Broadcom: KI-Infrastruktur als Kapitalstory

Broadcom will offenbar mehr sein als ein Lieferant für Custom Chips und Netzwerktechnik. Gemeinsam mit großen Finanzinvestoren entsteht eine Plattform, die den Ausbau von KI-Rechenkapazität auf eine neue Ebene heben könnte.

SK Hynix: Nvidia vertieft die Partnerschaft

Nvidia setzt bei seiner neuen Vera-CPU auf Speicher von SK Hynix. Damit gewinnt der südkoreanische Speicheranbieter weiter an strategischer Bedeutung im KI-Hardware-Ökosystem.