Alphabet & SpaceX, Broadcom finanziert, SK Hynix liefert

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Alphabet: Milliarden für KI-Rechenleistung
Alphabet soll sich über SpaceX umfangreiche Cloud-Compute-Kapazitäten sichern. Im Mittelpunkt stehen hohe monatliche Zahlungen, ein großer GPU-Zugang und die Frage, was dieser Deal über den künftigen Bedarf an KI-Infrastruktur verrät.
Broadcom: KI-Infrastruktur als Kapitalstory
Broadcom will offenbar mehr sein als ein Lieferant für Custom Chips und Netzwerktechnik. Gemeinsam mit großen Finanzinvestoren entsteht eine Plattform, die den Ausbau von KI-Rechenkapazität auf eine neue Ebene heben könnte.
SK Hynix: Nvidia vertieft die Partnerschaft
Nvidia setzt bei seiner neuen Vera-CPU auf Speicher von SK Hynix. Damit gewinnt der südkoreanische Speicheranbieter weiter an strategischer Bedeutung im KI-Hardware-Ökosystem.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan RißeChat GPT, Gemini, Claude & Co. sind keine Portfoliomanager06. Juni · onvista-Partners
E-Auto Luce vorgestelltDer neue Ferrari floppt vielleicht – doch die Aktie ist attraktiv04. Juni · onvista