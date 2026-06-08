ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Symrise auf 'Neutral' - Ziel runter auf 75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 79 auf 75 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Die größten Abweichungschancen sieht sie zwar bei Zulieferern der Konsumgüterindustrie wie dem Aromenhersteller. Fraser setzt aber auf den Schweizer Konkurrenten Givaudan, bei dem sie die Einstufung von "Sell" auf "Buy" drehte, sowie Croda und Kerry./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST

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