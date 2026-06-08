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APA ots news: Listing Act tritt in Kraft: FMA begrüßt Vereinfachung und Modernisierung des europäischen Kapitalmarkts

Einfacherer Zugang zu öffentlichen Kapitalmärkten trägt zur  
Diversifizierung der Finanzierung bei- 

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) begrüßt  
die 
Modernisierung und Vereinfachung des Kapitalmarktrechts, die durch 
das Inkrafttreten des Listing Acts erreicht wird. Ziel des Listing 
Acts (VO (EU) 2024/2809) ist es, den Zugang zu öffentlichen 
Kapitalmärkten zu erleichtern, insbesondere für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU), und gleichzeitig die Transparenz sowie den 
Anlegerschutz zu stärken. 

"Ein kleines Unternehmen - ob Startup oder mittelständischer 
Familienbetrieb - und ein internationaler Konzern stellen an der 
Börse nicht dasselbe Risiko dar", so FMA-Vorständin Mariana Kühnel . 
"Dort, wo das Risiko geringer ist, sinkt mit dem Listing Act der 
Aufwand - für das Unternehmen wie für die Aufsicht. Das macht den 
Schritt aufs Börsenparkett für kleinere und mittlere Unternehmen 
realistisch." FMA-Vorstand Helmut Ettl betont: "Die Vereinfachungen 
tragen zur Diversifizierung der Finanzierungsquellen bei und machen 
den Kapitalmarkt zugänglicher. Zugleich sind Transparenz und Schutz 
vor Insiderhandel und Marktmanipulation weiter essenziell für das 
Vertrauen der Anleger:innen - und wir setzen sie durch." 

Zwtl.: Neuerungen im Prospektrecht 

Der Listing Act vereinfacht die Prospektanforderungen und passt 
sie an unterschiedliche Emittenten an. Vor allem KMU profitieren von 
reduzierten Offenlegungspflichten und vereinfachten Verfahren, was 
Kosten und Zeitaufwand für Börsengänge senkt - bei weiterhin 
gewährleistetem Anlegerschutz durch klare Informationspflichten. 

Mit der nationalen Umsetzung wurde auch das Kapitalmarktgesetz ( 
KMG) angepasst: Der Schwellenwert für die Prospektpflicht steigt auf 
12 Mio. Öffentliche Wertpapierangebote bis zu diesem Betrag sind 
damit prospektfrei - eine erhebliche Erleichterung für KMU und ein 
Plus an Finanzierungsmöglichkeiten. 

Zwtl.: Erleichterungen bei der Zulassung von Aktien 

Die Mindestmarktkapitalisierung bleibt zwar bei 1 Mio., doch 
entfallen die dreijährige Bestandsdauer der Gesellschaft und die 
Veröffentlichungspflicht für die letzten drei Jahresabschlüsse. Der 
erforderliche Mindeststreubesitz sinkt von 25% auf 10%. Alternativ 
genügt eine ausreichende Streuung der Aktien. 

Zudem können Betreiber eines MTF (Multilateral Trading Facility) 
wie die Wiener Börse AG künftig ein Segment als KMU-Wachstumsmarkt 
registrieren lassen. 

Zwtl.: Auswirkungen auf die Marktmissbrauchsverordnung 

Der Listing Act regelt auch die Ad-hoc-Publizität neu. 
Insiderinformationen sind nun bei zeitlich gestreckten Vorgängen 
grundsätzlich erst mit Eintritt des Endereignisses (z.B. 
Vertragsunterzeichnung) zu veröffentlichen. Anleger:innen werden über 
kursrelevante Ereignisse damit tendenziell später informiert. 

Die Marktmissbrauchsverbote bleiben unverändert: das Verbot von 
Insidergeschäften, der Empfehlung oder Anstiftung dazu sowie der 
unrechtmäßigen Offenlegung von Insiderinformationen. Auch bei länger 
andauernden Prozessen behalten Insiderinformationen bis zur 
Veröffentlichung ihren Charakter als Insiderinformationen. Die FMA 
überwacht die Einhaltung weiterhin konsequent; Verstöße können 
verwaltungs- und strafrechtliche Folgen haben. 

Zu den Änderungen des Listing Acts hat die FMA bereits vor 
einigen Monaten eine Ausgabe der Publikation "Reden wir über 
Aufsicht" veröffentlicht, die auf der FMA-Homepage abrufbar ist . 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

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