Tech-Aktie nach neuem Kaufrating

Apple: Das Bank-of-America-Upgrade überzeugt mich nicht

onvista · Uhr

Die Bank of America bleibt bullisch für Apple und hebt das Kursziel von 330 auf 380 Dollar an. Die Methode: 2027er-Gewinnschätzung von 10,30 Dollar mit einem KGV von 37 multipliziert. Genau dieses KGV ist für mich das Problem.

Artikel teilen:

Was bewegt die Aktie?

Bank of America sieht Apple als potenziellen KI-Gewinner und erwartet von der Worldwide Developers Conference viele neue Produktankündigungen. Die Bank begründet die hohe Bewertung mit Apples Kontrolle über iPhone, iPad und Mac sowie der hohen Zahlungsbereitschaft der Kundschaft.

Das Rechenmodell ist einfach nachzuvollziehen: 10,30 Dollar Gewinn je Aktie für 2027, multipliziert mit einem KGV von 37, ergibt 380 Dollar. Das aktuelle KGV liegt bei 35, für nächstes Jahr bei 31, für 2027/28 bei 28.

Mein Einwand: Bei einem erwarteten Gewinnwachstum von rund zehn Prozent ist ein KGV von 37 nicht gerechtfertigt. Das ist kein Wachstumspreis, der sich durch eine klare Beschleunigung der Gewinndynamik begründen ließe.

Apple hat seit Längerem eine Bewertung, die mir zu hoch erscheint. Solange das Gewinnwachstum im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich bleibt, fehlt das fundamentale Fundament für eine deutlich höhere Bewertung.

Martins Einschätzung

Apple ist ein herausragendes Unternehmen. Aber ein KGV von 37 bei zehn Prozent Gewinnwachstum ist für mich kein Kaufargument. Die Bank of America nennt zwar nachvollziehbare qualitative Gründe für Vertrauen in Apple, bleibt aber eine Antwort schuldig: Wenn das alles so überzeugend ist – warum wächst der Gewinn nur im einstelligen Bereich? Apple bleibt für mich vorerst kein Kauf.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Apple
Bank of America

Das könnte dich auch interessieren

KI-Chip-Aktie steigt in den S&P 500 auf
Marvell: Aktie könnte Tief bereits erreicht habenheute, 15:52 Uhr · onvista
Marvell: Aktie könnte Tief bereits erreicht haben
Wolfram-Aktie unter Verkaufsdruck
Almonty: Wandelanleihe drückt den Kurs – Wolfram bleibt spannend05. Juni · onvista
Almonty: Wandelanleihe drückt den Kurs – Wolfram bleibt spannend
Dax-Halbleiteraktie unter Druck
Infineon: Kursziel springt auf 84 Euro – aber ich wäre vorsichtig05. Juni · onvista
Infineon: Kursziel springt auf 84 Euro – aber ich wäre vorsichtig
KI-Halbleiter-Aktie nach Rekordquartal
Broadcom: Zahlen sensationell – warum der Kurs trotzdem fällt05. Juni · onvista
Broadcom: Zahlen sensationell – warum der Kurs trotzdem fällt
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minus fünf Prozent
Drei Gründe: Warum Tech-Aktien am Freitag so abrutschtenheute, 13:42 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Chat GPT, Gemini, Claude & Co. sind keine Portfoliomanager06. Juni · onvista-Partners
Abseits von Gold und Silber
So holst du dir Platin und Co. ins Depot05. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen