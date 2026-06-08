Was bewegt die Aktie?

Bank of America sieht Apple als potenziellen KI-Gewinner und erwartet von der Worldwide Developers Conference viele neue Produktankündigungen. Die Bank begründet die hohe Bewertung mit Apples Kontrolle über iPhone, iPad und Mac sowie der hohen Zahlungsbereitschaft der Kundschaft.

Das Rechenmodell ist einfach nachzuvollziehen: 10,30 Dollar Gewinn je Aktie für 2027, multipliziert mit einem KGV von 37, ergibt 380 Dollar. Das aktuelle KGV liegt bei 35, für nächstes Jahr bei 31, für 2027/28 bei 28.

Mein Einwand: Bei einem erwarteten Gewinnwachstum von rund zehn Prozent ist ein KGV von 37 nicht gerechtfertigt. Das ist kein Wachstumspreis, der sich durch eine klare Beschleunigung der Gewinndynamik begründen ließe.

Apple hat seit Längerem eine Bewertung, die mir zu hoch erscheint. Solange das Gewinnwachstum im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich bleibt, fehlt das fundamentale Fundament für eine deutlich höhere Bewertung.

Martins Einschätzung

Apple ist ein herausragendes Unternehmen. Aber ein KGV von 37 bei zehn Prozent Gewinnwachstum ist für mich kein Kaufargument. Die Bank of America nennt zwar nachvollziehbare qualitative Gründe für Vertrauen in Apple, bleibt aber eine Antwort schuldig: Wenn das alles so überzeugend ist – warum wächst der Gewinn nur im einstelligen Bereich? Apple bleibt für mich vorerst kein Kauf.