BaFin nimmt Konzernabschluss der DekaBank unter die Lupe

Frankfurt, ⁠08. Jun (Reuters) - Die Finanzaufsicht BaFin prüft den Konzernabschluss der DekaBank für das Jahr 2024. Es gebe konkrete ‌Anhaltspunkte dafür, dass das zur Sparkassengruppe gehörende Institut gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen ⁠habe, ⁠teilte die Behörde am Montag mit. "Die Bank hat im Konzernabschluss Steuererstattungsansprüche gegen die Finanzverwaltung aus Kapitalertragsteuer in Höhe von insgesamt 478 ‌Millionen Euro bilanziert, die ‌in Bezug zu Aktienhandelsgeschäften über den Dividendenstichtag aus den Jahren 2013 bis ⁠2018 stehen und deren Anrechnung durch ‌die Finanzverwaltung versagt ⁠wurde."

Die BaFin habe konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Bank fälschlicherweise davon ausgegangen sei, dass eine ‌Anerkennung durch ⁠die Finanzverwaltung überwiegend wahrscheinlich ⁠sei, hieß es in der Mitteilun der Behörde. Das Ergebnis der Untersuchung soll nach Abschluss veröffentlicht werden.

(Bericht von Myria Mildenberger, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)