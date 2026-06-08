Bas will Einigung auf Eckpunkte für Rentenreform noch vor der Sommerpause

Berlin, 07. ⁠Jun (Reuters) - Bundesarbeitsministerin und SPD-Co-Chefin Bärbel Bas will im Zuge des geplanten Reformpakets auch Grundzüge für Änderungen bei der Rente festlegen. Sie hoffe, dass die von der Regierung eingesetzte Rentenkommission ihre Vorschläge bereits Mitte Juni und damit vor der offiziellen Frist am 29. Juni vorlegen werde, sagte Bas ‌am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Es werde dann noch keinen Gesetzentwurf geben. "Aber wir werden Eckpunkte beschließen können, auf jeden Fall schon vor der Sommerpause. Das ist das Ziel."

Die ⁠Koalition aus Union ⁠und SPD hat sich zum Ziel gesetzt, bis Anfang Juli ein größeres Reformpaket zu beschließen. Zunächst soll darüber am Mittwoch im Kanzleramt auch mit Arbeitgebern, Gewerkschaften und Industrievertretern gesprochen werden. Das Paket soll vor allem eine Steuerreform, Änderungen bei der Gesundheits- und Pflegeversicherung und bei Arbeitszeitregelungen umfassen. Inwieweit Neuregelungen bei der Rente bis dahin geeint werden können, gilt bislang ‌als offen.

Bas sagte, inhaltlich sei ihr hier wichtig, Anreize für ‌ein längeres Arbeitsleben zu schaffen und gleichzeitig langjährige Beitragszahler zu würdigen. "Ich möchte, dass die Leute so lange wie möglich gesund in der Arbeit bleiben, das ist mein Ziel. Und ich möchte auch ⁠etwas tun für die, die sehr lange eingezahlt haben." Langfristig plädierte sie für eine grundlegende Systemänderung ‌hin zu einer Erwerbstätigenversicherung, in die alle ⁠Berufsgruppen einzahlen - einschließlich Beamten, Selbstständigen oder Abgeordneten.

Bas kündigte ferner an, das Arbeitszeitgesetz wie in der Koalition beschlossen, zu flexibilisieren. Dies werde aber unter strengen Vorgaben geschehen, sagte sie auch mit Blick auf den Widerstand der Gewerkschaften. "Wir werden das mit einer ‌elektronischen Arbeitszeiterfassung ins Gesetz schreiben." Zudem müsse eine ⁠Flexibilisierung "mit Tarifbindung und Mitbestimmung einhergehen, weil es ⁠ja auch nicht gegen den Arbeitnehmer gemacht werden darf".

Bas bekräftigte auch das Versprechen einer Steuerreform zum 1. Januar 2027, die eine spürbare Entlastung bringen müsse. Schließlich werde jetzt etwa bei der Gesundheitsreform über Mehrbelastungen gesprochen. "Nach meinen Erwartungen muss sie ja schon mindestens um die 500 Euro im Jahr dann auch sein", sagte sie. Eine Reform ohne diesen Effekt sei für sie undenkbar. "Wenn durch eine Steuerreform die kleinen und mittleren Einkommen nicht entlastet werden und auf der anderen Seite machen wir Sozialstaatsreformen, die am Ende die ⁠Belastung noch erhöhen, dann macht dieses Versprechen keinen Sinn und dann haben wir unsere Glaubwürdigkeit auch verloren."

(Bericht von Markus Wacket. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)