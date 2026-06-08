Was bewegt die Aktie?

Der Kursrückgang nach den Quartalsergebnissen hat sich am Freitag um weitere acht Prozent fortgesetzt. Das kurze Tief, das sich Mitte der Woche andeutete, hat sich nicht gehalten.

Der neue strategische Schritt: Broadcom will eine KI-Compute-Plattform aufbauen, über die es Rechenleistung vermieten kann – ähnlich wie SpaceX das jetzt mit Alphabet macht. Broadcom würde damit vom reinen Lieferanten von Custom-XPUs (Custom AI Chips) zum Anbieter von gemieteter KI-Rechenleistung. Das bedeutet eine deutliche Erweiterung des Geschäftsmodells und ein neues, potenziell wiederkehrendes Erlöspotenzial.

Charttechnik

Die interessanten Support-Level liegen zwischen 345 und 360 Dollar. Das ist die Zone, bei der die Aktie – ohne den letzten Pre-Earnings-Spike – ohnehin ein gutes Ausgangsniveau gehabt hätte. Eine Korrektur von 27 bis 28 Prozent vom Hoch würde diesen Bereich erreichen, halte ich für möglich, aber vielleicht etwas zu viel.

Martins Einschätzung

Broadcom bleibt für mich fundamental stark. Die Zahlen des letzten Quartals waren exzellent – und die neue Compute-Plattform-Strategie öffnet eine weitere Wachstumsdimension. Wer Broadcom auf dem Radar hat, sollte die Zone zwischen 345 und 360 Dollar als potenziellen Einstiegsbereich beobachten.