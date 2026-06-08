BYD: Humanoide Roboter als zweites Standbein

Was bewegt die Aktie?

BYD orientiert sich mit dem Einstieg in den Robotermarkt an Xpeng, Tesla und Huawei. Die Logik ist nachvollziehbar: Moderne Elektroautos und humanoide Roboter teilen viele Komponenten – KI-Strukturen, Energiemanagement, Sensorik, autonome Steuerung. Tesla nennt das „Optimus-Ansatz": Was man für das E-Auto entwickelt, lässt sich auf den humanoiden Roboter übertragen.

BYD hat außerdem ein bestehendes Vertriebsnetz, über das die Roboter vermarktet werden könnten – genauso wie Tesla theoretisch Optimus über seine Stores verkaufen könnte.

China ist im Bereich humanoide Roboter global führend: Rund 80 Prozent aller weltweit installierten humanoiden Roboter kamen zuletzt aus China. Neben BYD sind Xiaomi, Huawei und Unitree dort aktiv – Nvidia arbeitet mit Unitree zusammen.

Charttechnik

Charttechnisch bleibt BYD im Abwärtstrend. Aktuell bildet sich möglicherweise ein zweites Tief aus. Eine echte Verbesserung tritt erst ein, wenn die Aktie weit über zwölf Euro und mit hoher Dynamik ausbricht. Das nächste Unterstützungsniveau liegt bei rund acht Euro. Bis dahin ist ein weiterer Rücksetzer möglich.

Martins Einschätzung

Das Roboter-Geschäft ist eine logische Erweiterung für BYD, keine Ablenkung. Aber wer in die Aktie einsteigt, sollte sich bewusst sein, dass charttechnisch kein klares Signal vorliegt. Ich bevorzuge es, auf eine charttechnische Trendwende zu warten – oder nur mit Kapital einzusteigen, bei dem ein weiterer Rückgang einkalkuliert ist.