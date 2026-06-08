Chinas Automarkt schwächelt achten Monat in Folge

Peking, 08. ⁠Jun (Reuters) - Der chinesische Automarkt steckt tief in der Krise. Im Mai brach der Absatz verglichen mit dem Vorjahr um 22,3 Prozent ein, wie aus Daten des chinesischen Branchenverbandes CPCA vom ‌Montag hervorgeht. Es war damit der achte Monat in Folge mit einem Minus. Für das Gesamtjahr rechnet der Verband nun ⁠mit einem ⁠Absatzrückgang von elf Prozent. Bislang hatte der CPCA lediglich ein Prozent Rückgang vorhergesagt.

Der wichtigste Grund für den Einbruch sei die wegbrechende Nachfrage nach Verbrennerfahrzeugen angesichts der hohen Ölpreise seit Ausbruch des Iran-Kriegs, sagte CPCA-Generalsekretär Cui Dongshu. Allerdings läuft ‌auch das Geschäft mit Elektroautos schlechter. ‌Ihr Absatz ging um 7,5 Prozent zurück, das ist das fünfte Minus in Folge.

Für die Regierung in Peking kommt die Schwäche auf ⁠dem Automarkt zur Unzeit. Sie strebt für das laufende Jahr ‌ein Wirtschaftswachstum von 4,5 bis ⁠fünf Prozent an. Der Automarkt leidet nach Einschätzung von Analysten jedoch unter einem gesunkenen Verbrauchervertrauen und dem Wegfall einiger Elektroauto-Subventionen. "China ist schon jetzt mit 23 bis 25 ‌Millionen verkauften Fahrzeugen der ⁠weltweit größte Automarkt", sagte Eugene Hsiao, ⁠bei der Investmentbank Macquarie zuständig für chinesische Aktien. Viele Haushalte hätten bereits ein eigenes Auto. "Das bedeutet, dass der Automarkt schon vergleichsweise reif ist." Für die kommenden fünf bis zehn Jahre erwarte er nur Zuwächse im einstelligen Prozentbereich, auch wenn einige Elektroautohersteller stärkeres Wachstum schaffen könnten.

(Bericht von Ju-min Park und Quaoyi Li, geschrieben von Christina Amann, redigiert ⁠von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)