CrowdStrike Aktie: KI-Sicherheitsboom – aber ist die Bewertung zu heiß?









Cyberangriffe werden professioneller, schneller und durch Künstliche Intelligenz zunehmend komplexer. Genau in diesem Umfeld gehört CrowdStrike zu den spannendsten Unternehmen im Technologiesektor. Seit der Gründung im Jahr 2011 hat sich der Cybersecurity-Spezialist von einem Anbieter für moderne Endgerätesicherheit zu einer umfassenden cloudbasierten Sicherheitsplattform entwickelt. Im Zentrum steht Falcon – eine Plattform, die mit Datenanalyse, Cloud-Technologie und KI verdächtige Aktivitäten erkennt, Unternehmen schützt und Sicherheitsprozesse zunehmend automatisiert. Die wachsende Bedeutung von Cloud, mobilen Arbeitsplätzen, digitalen Identitäten und KI-Anwendungen sorgt dafür, dass Cybersicherheit für Unternehmen längst kein Nebenthema mehr ist, sondern zur geschäftskritischen Infrastruktur gehört.





Auch an der Börse zählt CrowdStrike seit Jahren zu den großen Gewinnern des Cybersecurity-Booms. Hohe Wachstumsraten, wiederkehrende Umsätze und die starke Marktposition haben die Aktie zu einem Favoriten vieler Anleger gemacht. Doch nach dem starken Kurslauf rückt eine Frage immer stärker in den Vordergrund: Ist die CrowdStrike Aktie trotz überzeugender Perspektiven inzwischen zu teuer bewertet – oder bietet ein Rücksetzer eine neue Chance? In unserer Analyse werfen wir einen Blick auf die jüngsten Quartalszahlen, die Entwicklung der Profitabilität, den KI-Fantasiefaktor, die Risiken nach dem globalen IT-Ausfall 2024 und die charttechnische Ausgangslage.









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Risikohinweis

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