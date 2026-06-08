Was bewegt die Aktie?

Das Downgrade bei CTS Eventim begründet Exane BNP Paribas mit einem schwierigen Umfeld im deutschen Ticketing-Markt und warnt vor Marktanteilsverlusten bei großen Events in Deutschland. Wer dabei die Konkurrenz sein soll, bleibt offen – die Analyse nennt keinen Wettbewerber. Zudem geht die Bank davon aus, dass Ticketing-Marktplätze langfristig an Bedeutung verlieren – auch hier fehlt eine nachvollziehbare Begründung.

Den Eventbereich, den Exane als kapitalintensiv und damit negativ bewertet, sehe ich anders: Ja, die Marge im Eventbereich ist geringer als im Ticketing. Aber genau dort liegt das Wachstum. Der Ticketing-Bereich hat hohe Margen, aber kein starkes Wachstum mehr. Diese Logik ignoriert das Upgrade schlicht.

Die Bewertung macht den Unterschied: Aktuell liegt das KGV für das kommende Jahr bei 14,8. Historisch lag es in Phasen mit ähnlichen Gewinnwachstumsraten von acht Prozent beim Zwei- bis Dreifachen – also im Bereich von 26 bis 33. Das ist keine marginale Abweichung, das ist eine massive Unterbewertung.

Charttechnik

Das Downgrade trifft die Aktie zu einem charttechnisch fragilen Zeitpunkt. Die letzte Trendlinie ist nach dem Kursrückgang am Freitag und dem heutigen Fortschritt deutlich unterschritten. Der initiale Abverkauf wird aber bereits teilweise zurückgeholt. Entscheidend ist jetzt das aktuelle Tief: Solange es hält, bleibt das Bild konstruktiv. Ein Rückeroberung der Niveaus bei 55 bis 56 Euro wäre das nächste positive Signal.

Martins Einschätzung

CTS Eventim halte ich nach wie vor für sehr günstig bewertet. Ein KGV von 14,8 bei diesem Unternehmen mit seiner Marktstellung ist historisch ungewöhnlich niedrig. Das Downgrade von Exane BNP Paribas kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt und basiert auf Argumenten, die ich weder fundamental noch strukturell überzeugend finde. Solange das aktuelle Tief hält, ändere ich meine Einschätzung nicht.