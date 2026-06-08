"Cum-Cum"-Geschäfte - BaFin prüft Bücher der DekaBank

Frankfurt, 08. ⁠Jun (Reuters) - In der "Cum-Cum"-Affäre um Steuerforderungen nach umstrittenen Geschäften mit Dividendenpapieren nimmt die Finanzaufsicht BaFin den Konzernabschluss 2024 der DekaBank unter die Lupe. Es gebe konkrete Anhaltspunkte dafür, dass das zur Sparkassengruppe gehörende Institut gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen habe, teilte die Bonner Behörde am Montag mit. "Die Bank ‌hat im Konzernabschluss Steuererstattungsansprüche gegen die Finanzverwaltung aus Kapitalertragsteuer in Höhe von insgesamt 478 Millionen Euro bilanziert, die in Bezug zu Aktienhandelsgeschäften über den Dividendenstichtag aus den ⁠Jahren 2013 ⁠bis 2018 stehen und deren Anrechnung durch die Finanzverwaltung versagt wurde", hieß es zur Begründung. "Die DekaBank ist davon überzeugt, dass sich ihre Bilanzierungspraxis nach Abschluss der Prüfung weiterhin als IFRS-konform herausstellen wird", erklärte das Geldhaus.

Die BaFin habe konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Bank fälschlicherweise davon ausgegangen sei, dass eine Anerkennung durch die Finanzverwaltung überwiegend wahrscheinlich sei, ‌hieß es dagegen in der Mitteilung der Behörde ‌weiter. Das Ergebnis der Untersuchung solle nach deren Abschluss veröffentlicht werden. Konkret geht es darum, ob die Bank Regularien der Rechnungslegung IFRS korrekt angewendet hat. Die Aktivierung von steuerbezogenen Erstattungsansprüchen dürfe ⁠gemäß IFRS nur dann erfolgen, wenn es überwiegend wahrscheinlich sei, dass Steuerbehörden die steuerliche Behandlung ‌des Unternehmens akzeptieren werden, erklärte die BaFin ⁠weiter. Doch habe die Behörde "konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Bank fälschlicherweise davon ausgegangen ist, eine Anerkennung durch die Finanzverwaltung sei überwiegend wahrscheinlich". Die DekaBank hatte die rund 500 Millionen Euro bereits an den Fiskus überwiesen. Das Institut bestätigte ‌die Untersuchung. Es gehe dabei um die ⁠Frage, "ob die Aktivierung von Steuererstattungsansprüchen aus ⁠dem letzten Jahrzehnt den IFRS-Vorgaben entspricht", hieß es weiter.

Bei "Cum-Cum"-Transaktionen, die nicht mit "Cum-Ex"-Geschäften zu verwechseln sind, reichten ausländische Anleger ihre Aktien kurz vor dem Dividendenstichtag an deutsche Banken oder Fonds weiter, die anders als sie keine Kapitalertragsteuer auf die Dividende zahlen mussten. Nach dem Stichtag bekamen sie die Papiere zurück, als "Belohnung" erhielten die Inländer einen Teil der Dividende. Doch das Finanzministerium hatte in der Vergangenheit erklärt, es halte "Cum-Cum"-Geschäfte in den meisten Fällen für rechtswidrig. Die Einleitung der Prüfung bedeutet aber nicht zwingend, ⁠dass eine Rechnungslegung tatsächlich fehlerhaft ist.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)