DAX® - Ausbruchszone bei 24.700 Punkten im Feuer

Der DAX® hat die vergangene Woche mit einer negativen Wochenkerze beendet und ist dadurch erneut unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten gerutscht. Passend dazu generiert der Point & Figure-Chart gerade ein Ausstiegssignal – ein Hinweis, dass die jüngste Schwäche mehr als nur bloßes „Marktrauschen“ ist. Die Kursschwäche am Freitag stellt zudem die Haltezone bei rund 24.700 Punkten zur Disposition. Dieses Niveau fungiert als kurzfristiger Rettungsanker für die Bullen, weshalb es diese Bastion unbedingt zu verteidigen gilt. Doch diese Unterstützungen dürften heute zum Handelsstart fallen. Das bringt uns nahtlos zum nächsten Rückzugsbereich, denn den können Anlegerinnen und Anleger durchaus auf der Habenseite verbuchen. Auf Tagesbasis kam es jüngst zu einem konstruktiven Schnittmuster zwischen der 50- und der 200 Tage-Linie (akt. bei 24.182/24.178 Punkten). Dieses mittelfristige Setup spricht dafür, dass der übergeordnete Trend noch nicht zwingend gebrochen ist und Rücksetzer weiterhin als Konsolidierung innerhalb einer übergeordneten Aufschwungphase interpretiert werden können.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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