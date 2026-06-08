Dax tiefer erwartet - Nahost, Ukraine und Konjunktur im Blick

Frankfurt, 08. ⁠Jun (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Freitag hatte er 0,7 Prozent tiefer bei 24.759,05 Punkten geschlossen. Anleger machten ‌zum Wochenausklang vor allem bei Technologieaktien Kasse. Ein überraschend starker Stellenaufbau in den USA nährte die Spekulationen auf steigende Zinsen ⁠zum Jahresende, ⁠was auch an den US-Börsen für maue Stimmung sorgte.

Im Mittelpunkt am Montag steht die Entwicklung in den Kriegen in Nahost und in der Ukraine. Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht zum Montag militärische Ziele im Iran angegriffen. Zuvor ‌hatte US-Präsident Donald Trump den israelischen Ministerpräsidenten ‌Benjamin Netanjahu dazu aufgefordert, die laufenden Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran nicht durch weitere Militärschläge zu gefährden.

Zudem haben die ⁠E3-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien und die Ukraine schriftliche Bedingungen vorgelegt, ‌unter denen sie zu direkten ⁠Gesprächen mit Russland bereit sind. Ziel sei es, einen Waffenstillstand zu erreichen und weitere Verhandlungen zu unterstützen.

Die neue Konjunkturdaten-Woche eröffnen am Montag die April-Zahlen für die Auftragseingänge der ‌deutschen Industrie. Nun werde ⁠sich zeigen, ob das deutliche Plus ⁠im März in erster Linie auf einen Sondereffekt zurückzuführen war, sagt Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. Im Fokus steht zudem das Barometer der Beratungsfirma Sentix für Juni. Dieses zeigt an, wie Börsianer die Konjunktur in der Euro-Zone einschätzen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 24.759,05

EuroStoxx50 6.062,07

EuroStoxx50-Future 6.067,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 50.866,78 -1,3%

Nasdaq

S&P 500 7.383,74 -2,6%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.976,83 -1,3%

Hang Seng 24.668,59 -1,3%

(Bericht von Sanne Schimanski und Anika ⁠Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)