dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste gehen weiter

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - IM MINUS ERWARTET - Die jüngste Talfahrt des Dax dürfte sich am Montag wegen schlechter globaler Vorgaben und der wieder eingetrübten Lage im Nahen Osten nochmals etwas verschärfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,2 Prozent tiefer auf 24.462 Punkte. Er wird damit wohl deutlich unter die 21-Tage-Linie fallen, die aktuell bei 24.700 Zählern verläuft. Die Gewinnmitnahmen an den US-Börsen hatten sich am Freitagabend nach dem US-Arbeitsmarktbericht beschleunigt und dies spiegelte sich zu Wochenbeginn auch im asiatischen Handel wider - vor allem an den technologielastigen Börsen in Tokio, Taiwan und Südkorea, die zuletzt stark von KI-Fantasie profitiert hatten. "Wenn sich der heißeste Tummelplatz plötzlich in eine hektische Fluchtsituation verwandelt, bleibt das den Händlern nicht verborgen", erklärte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management.

USA: - DEUTLICHES NASDAQ-MINUS; DOW UND S&P 500 EBENFALLS IM MINUS - Die am Mittwoch schon eingeleitete Gewinnmitnahmen-Welle bei den heißgelaufenen US-Tech-Aktien hat zu Wochenschluss ein lange nicht gesehenes Ausmaß angenommen. Befeuert wurde die Bewegung von einem soliden Jobbericht, der die Spekulationen bestärkte, dass die US-Notenbank Fed demnächst ihren Leitzins erhöhen wird. Der von Technologie geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 verbuchte am Freitag mit einem Abschlag von 4,77 Prozent den größten Tagesverlust seit April 2025, als die Märkte gerade den Schock über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump verarbeiteten. Er durchbrach die 30.000- und die 29.000-Marke nach unten und erreichte den tiefsten Stand seit mehr als zwei Wochen. Aus dem Handel ging der Nasdaq-Index bei 28.957,60 Punkten. Relativ stark mit nach unten gezogen wurde auch der marktbreite S&P 500 , der 2,64 Prozent auf 7.383,74 Punkte verlor. Wie schon zuletzt schlug sich der Dow Jones Industrial besser, der eher Standardwerte abbildet. Er konnte sich der Marktlage mit einem Minus von 1,35 Prozent auf 50.866,78 Punkte aber auch nicht entziehen. Die Wochenbilanz des Dow ist moderat negativ, während der Nasdaq 100 4,5 Prozent verlor.

ASIEN: - DEUTLICHE VERLUSTE - In Asien haben die wichtigsten Börsen wegen der erneuten Eskalation im Nahen Osten, des steigenden Ölpreises und Sorgen über den Fortgang der KI-Rally kräftig nachgegeben. Besonders deutlich waren die Verluste in Japan und Südkorea. Dort hatten die Indizes in den vergangenen Wochen wegen eines Höhenflugs der Technologieaktien besonders stark zugelegt. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel vier Prozent nach. Der südkoreanische Index Kospi gab zuletzt rund sechs Prozent nach.

DAX 24759,05 -0,75% XDAX 24491,67 -1,72% EuroSTOXX 50 6062,07 -0,68% Stoxx50 5189,29 -0,08% DJIA 50866,78 -1,35% S&P 500 7383,74 -2,64% NASDAQ 100 28957,60 -4,77%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 125,19 -0,30%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1539 0,14% USD/Yen 160,30 -0,01% Euro/Yen 184,97 0,12%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 62.608 -1,12%

ROHÖL:

Brent 97,37 +4,28 USD WTI 94,50 +3,96 USD

/zb