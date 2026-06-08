Drei Gründe: Warum Tech-Aktien am Freitag so abrutschten

Die Rally der US-Tech-Werte hat vergangene Woche ein (vorerst) abruptes Ende gefunden. Der Nasdaq 100 rutschte um deutliche 4,77 Prozent ab. Ein vergleichbares Tagesminus hatte der Tech-lastige Index zuletzt im April 2025 verbucht, als US-Präsident Donald Trump die Märkte mit seinen Zöllen ins Chaos stürzte.

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