Drei Gründe: Warum Tech-Aktien am Freitag so abrutschten
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Der US-Index Nasdaq 100 hat am Freitag fast fünf Prozent verloren, nach wochenlangen Gewinnen. Hier erfährst du, was den Markt aufschreckte.
Quelle: Adobe.com/JHVEPhoto
Die Rally der US-Tech-Werte hat vergangene Woche ein (vorerst) abruptes Ende gefunden. Der Nasdaq 100 rutschte um deutliche 4,77 Prozent ab. Ein vergleichbares Tagesminus hatte der Tech-lastige Index zuletzt im April 2025 verbucht, als US-Präsident Donald Trump die Märkte mit seinen Zöllen ins Chaos stürzte.
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