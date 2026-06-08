EQS-Adhoc: MOBOTIX AG: Wechsel im Aufsichtsrat

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EQS-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
MOBOTIX AG: Wechsel im Aufsichtsrat

08.06.2026 / 17:12 CET/CEST
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Langmeil, 08. Juni 2026 - Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Tobias Eiblmeier, hat sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats am 08. Juni 2026 mit Wirkung zum 30. Juni 2026 niedergelegt.

Das gerichtliche Verfahren zur Bestellung eines neuen Mitglieds des Aufsichtsrats wurde eingeleitet.

Vorstand und Aufsichtsrat danken Herrn Tobias Eiblmeier für die geleistete Zusammenarbeit.

Kontakt:

Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com

Ende der Insiderinformation

08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MOBOTIX AG
Kaiserstraße
67722 Langmeil
Deutschland
Telefon:+49 (0)6302-9816-0
Fax:+49 (0)6302-9816-190
E-Mail:ir@mobotix.com
Internet:www.mobotix.com
ISIN:DE0005218309
WKN:521830
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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