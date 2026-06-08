EQS-AFR: Geratherm Medical AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Geratherm Medical AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Geratherm Medical AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

08.06.2026 / 09:41 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Geratherm Medical AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.06.2026

Ort:

https://www.geratherm.de/unternehmen/investor-relations/geschaeftsberichte-co

08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
99331 Geratal
Deutschland
Internet:www.geratherm.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

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