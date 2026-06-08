EQS-AFR: Geratherm Medical AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Geratherm Medical AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Geratherm Medical AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



08.06.2026 / 09:41 CET/CEST

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Hiermit gibt die Geratherm Medical AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.06.2026

Ort:

https://www.geratherm.de/unternehmen/investor-relations/geschaeftsberichte-co

08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Geratherm Medical AG Fahrenheitstraße 1 99331 Geratal Deutschland Internet: www.geratherm.com

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