EQS-AFR: Heidelberg Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Heidelberg Materials AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Heidelberg Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG
08.06.2026 / 16:50 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die Heidelberg Materials AG bekannt, dass folgende Zahlungsberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Zahlungsbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.06.2026
Ort:
https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.06.2026
Ort:
https://www.heidelbergmaterials.com/en/investor-relations/reports-and-presentations
08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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