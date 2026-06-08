EQS-AFR: Heidelberg Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Heidelberg Materials AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Heidelberg Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG

08.06.2026 / 16:50 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Zahlungsberichten gemäß § 116 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Heidelberg Materials AG bekannt, dass folgende Zahlungsberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Zahlungsbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.06.2026

Ort:

https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.06.2026

Ort:

https://www.heidelbergmaterials.com/en/investor-relations/reports-and-presentations

08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.heidelbergmaterials.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2341720 08.06.2026 CET/CEST

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