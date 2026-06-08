EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



08.06.2026 / 14:33 CET/CEST

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Frankfurt am Main, den 08. Juni 2026

Stand Aktienrückkauf

Im Zeitraum vom 1. Juni 2026 bis einschließlich 3. Juni 2026 hat die Commerzbank insgesamt 928.625 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufs Mitarbeiteraktien 2026/II gekauft. Der Rückkauf ist damit abgeschlossen.

Dabei wurden folgende Stückzahlen gekauft:

Rückkaufzeitraum Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 01.06.2026 311.273 37,479 02.06.2026 311.198 37,488 03.06.2026 306.154 36,902

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und dem multilateralen Handelssystem Cboe (CEUX) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft Kaiserstraße 16 60311 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.commerzbank.de

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