EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

08.06.2026 / 14:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Frankfurt am Main, den 08. Juni 2026

Stand Aktienrückkauf

Im Zeitraum vom 1. Juni 2026 bis einschließlich 3. Juni 2026 hat die Commerzbank insgesamt 928.625 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufs Mitarbeiteraktien 2026/II gekauft. Der Rückkauf ist damit abgeschlossen.

Dabei wurden folgende Stückzahlen gekauft:

RückkaufzeitraumStück AktienDurchschnittskurs (EURO)
01.06.2026311.27337,479
02.06.2026311.19837,488
03.06.2026306.15436,902

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und dem multilateralen Handelssystem Cboe (CEUX) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.commerzbank.de
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