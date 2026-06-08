EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



08.06.2026 / 08:08 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 01.Juni 2026 bis einschließlich 05.Juni 2026 wurden insgesamt 120.100 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 01.06.2026 23.000 186,1732 4.281.983,60 XETR 02.06.2026 22.500 184,2507 4.145.640,75 XETR 03.06.2026 33.500 179,0235 5.997.287,25 XETR 04.06.2026 21.600 180,3461 3.895.475,76 XETR 05.06.2026 19.500 180,2590 3.515.050,50 XETR Gesamt 120.100 181,8105 21.835.437,86

08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com

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