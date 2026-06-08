EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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Thema: E-Mobilität
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

08.06.2026 / 11:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 31. Zwischenmeldung, zugleich Abschlussmeldung

Am 1. Juni 2026 wurden insgesamt 662.296 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. Oktober 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

RückkauftagAggregiertes Volumen in StückGewichteter DurchschnittskursHandelsplatz
01.06.2026533.611€52,7063XETR
01.06.202688.801€52,8419CEUX
01.06.202624.319€52,8171TQEX
01.06.202615.565€52,7421AQEU

Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:
https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/

Das Aktienrückkaufprogramm wurde am 1. Juni 2026 abgeschlossen. Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 3. November 2025 bis 1. Juni 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 37.604.169 Aktien. Der durchschnittlich gezahlte Kaufpreis betrug €53,1856. Insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von €1.999.999.976,75 (ohne Nebenkosten) zurückgekauft.

Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgte durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

Stuttgart, 8. Juni 2026

Mercedes-Benz Group AG

08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Deutschland
Internet:https://group.mercedes-benz.com
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