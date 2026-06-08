EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

08.06.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 17.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 1. Juni 2026 bis einschließlich 5. Juni 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 278.885 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
01.06.202611.8980,01%77,9684927.668AQEU
01.06.202628.3330,02%77,98662.209.594CEUX
01.06.20264.6720,00%77,9625364.241TQEX
01.06.202640.0970,03%78,06033.129.984XETA
02.06.20262.9980,00%77,3361231.854AQEU
02.06.20269.6240,01%77,3578744.491CEUX
02.06.20262.7780,00%77,3580214.901TQEX
02.06.202613.6000,01%77,35261.051.995XETA
03.06.202613.7370,01%75,83811.041.788AQEU
03.06.202635.0420,03%75,86812.658.570CEUX
03.06.20265.6490,00%75,8262428.342TQEX
03.06.202655.5720,04%75,85864.215.614XETA
04.06.202610.4130,01%75,8333789.652AQEU
04.06.202617.0660,01%75,84311.294.338CEUX
04.06.20262.2810,00%75,8535173.022TQEX
04.06.202624.1250,02%75,86121.830.151XETA
05.06.20263550,00%76,940427.314CEUX
05.06.2026680,00%76,58975.208TQEX
05.06.20265770,00%76,936944.393XETA
Gesamt278.8850,20%76,673621.383.124 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 05. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf2.435.251Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 08. Juni 2026

Symrise AG

Der Vorstand

08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2340926 08.06.2026 CET/CEST

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