EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.06.2026 / 09:07 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Lauren Nachname(n): Kjeldsen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Evonik Industries AG

b) LEI

41GUOJQTALQHLF39XJ34

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000EVNK013

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 15,75 EUR 94.248,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 15,75 EUR 94.248,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Evonik Industries AG Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Deutschland Internet: www.evonik.com

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