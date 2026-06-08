EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, Kauf

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.06.2026 / 09:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Lauren
Nachname(n):Kjeldsen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Evonik Industries AG

b) LEI

41GUOJQTALQHLF39XJ34 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000EVNK013

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
15,75 EUR94.248,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
15,75 EUR94.248,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Evonik Industries AG
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
Deutschland
Internet:www.evonik.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105370 08.06.2026 CET/CEST

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