EQS-DD: Verve Group SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
Verve Group SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.06.2026 / 16:45 CET/CEST
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Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Vorname: Remco
Nachname(n): Westermann
Position: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name: Verve Group SE
b) LEI: 391200UIIWMXRLGARB95
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: SE0018538068
b) Art des Geschäfts: Kauf
c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte
|04.06.2026
|Währung
|Preis je Aktie
|Anzahl Aktien
|Volumen
|Xetra (XETR)
|EUR
|1,65
|75.000
|124.274,75
|Nasdaq First North (XSTO)
|SEK
|18,04
|90.000
|1.623.764,77
|05.06.2026
|Währung
|Preis je Aktie
|Anzahl Aktien
|Volumen
|Xetra (XETR)
|EUR
|1,75
|140.058
|244.659,32
|Nasdaq First North (XSTO)
|SEK
|18,96
|285.000
|5.402.247,98
|Aggregiert
|Währung
|Preis je Aktie
|Anzahl Aktien
|Volumen
|Xetra (XETR)
|EUR
|1,72
|140.058
|368.934,07
|Nasdaq First North (XSTO)
|SEK
|18,74
|375.000
|7.026.012,75
e) Datum des Geschäfts
04.06.2026; UTC+1
05.06.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA / Nasdaq First North
MIC: XETR / XSTO
08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Verve Group SE
|Humlegårdsgatan 19 A,
|11446 Stockholm
|Schweden
|Internet:
|www.verve.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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