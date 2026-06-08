EQS-DD: Verve Group SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

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Verve Group SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.06.2026 / 16:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Vorname: Remco

Nachname(n): Westermann

Position: Chief Executive Officer (CEO)/Managing Director

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name: Verve Group SE

b) LEI: 391200UIIWMXRLGARB95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: SE0018538068

b) Art des Geschäfts: Kauf

c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte

04.06.2026WährungPreis je AktieAnzahl AktienVolumen
Xetra (XETR)EUR1,6575.000124.274,75
Nasdaq First North (XSTO)SEK18,0490.0001.623.764,77
     
05.06.2026WährungPreis je AktieAnzahl AktienVolumen
Xetra (XETR)EUR1,75140.058244.659,32
Nasdaq First North (XSTO)SEK18,96285.0005.402.247,98
     
AggregiertWährungPreis je AktieAnzahl AktienVolumen
Xetra (XETR)EUR1,72140.058368.934,07
Nasdaq First North (XSTO)SEK18,74375.0007.026.012,75

e) Datum des Geschäfts

04.06.2026; UTC+1

05.06.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA / Nasdaq First North

MIC: XETR / XSTO

08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Verve Group SE
Humlegårdsgatan 19 A,
11446 Stockholm
Schweden
Internet:www.verve.com
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105392 08.06.2026 CET/CEST

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