EQS-News: Deutscher Image Award 2026 geht an Oliver Zipse und das Kommunikationsteam der BMW AG

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Deutscher Image Award 2026 geht an Oliver Zipse und das Kommunikationsteam der BMW AG



08.06.2026 / 09:05 CET/CEST

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Das F.A.Z. Institut und Cision Germany zeichnen Oliver Zipse sowie das Kommunikationsteam unter Leitung von Maximilian Schöberl für die außergewöhnlich stabile CEO-Kommunikation und strategische Unternehmenspositionierung in volatilen Zeiten aus. Schöberl erhält die Auszeichnung damit bereits zum zweiten Mal für die BMW Group.

FRANKFURT, Deutschland, 8. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Mit dem „Deutschen Image Award" werden in diesem Jahr Oliver Zipse, bis Mai 2026 Vorsitzender des Vorstands der BMW AG, und das Kommunikationsteam unter Leitung von Maximilian Schöberl ausgezeichnet. Damit werden die außergewöhnlich stabile und konsistente CEO-Kommunikation sowie die strategisch überzeugende Positionierung des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld gewürdigt.

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Oliver Zipse stand seit August 2019 an der Spitze der BMW AG. Der studierte Maschinenbauingenieur (TU Darmstadt) begann seine Karriere 1991 bei BMW und durchlief Führungspositionen in Entwicklung, Produktion und Produktionsplanung. Als Produktionsvorstand verantwortete er von 2015 bis 2019 das Produktionsnetzwerk mit mehr als 30 Standorten weltweit. Als Vorstandsvorsitzender lenkte er die strategische Ausrichtung des Konzerns mit klarem Fokus auf Technologieoffenheit, Premiumpositionierung und nachhaltige Profitabilität. Trotz massiver Umbrüche in der Automobilindustrie, darunter Elektrifizierung, Zollkonflikte und geopolitische Spannungen, hielt er einen konsequenten Kurs und kommunizierte diesen verlässlich und souverän.

„Oliver Zipse überzeugt durch eine stabile CEO-Kommunikation, die die Unternehmensstrategie nachvollziehbar vermittelt und eng am operativen Markenkern bleibt", sagt Thomas Leitner, Vice President & Managing Director Central Europe bei Cision. Zipse übergab sein Amt im Mai 2026 nach insgesamt 35 Jahren im Unternehmen planmäßig. Die Medienanalyse des Awards erfasst den Zeitraum April 2025 bis März 2026 und damit sein finales Amtsjahr.

Die Jury hob besonders hervor: Wenngleich die Medien zum Ende seiner Amtszeit verstärkt auf den CEO schauten, setzte Zipse weiter eigene Themen. Er lieferte realistische und wirksame Narrative, die auch in schweren Zeiten von Zuversicht und Zukunftsorientierung geprägt waren. „Die Performance hat zuletzt besonders begeistert, doch das wirkte nicht situationsgetrieben, sondern wie das Ergebnis einer integrierten Kommunikationsstrategie, die Marketing, Konzernbotschaften und Themenführung zusammenhält", so Leitner.

„Gerade im Krisenumfeld agierte Zipse verlässlich und schaffte Sicherheit in der öffentlichen Wahrnehmung", ergänzt Gregor Vischer, Geschäftsführer des F.A.Z. Instituts. „Zudem zeigte er an entscheidenden Stellen Haltung, etwa bei politischer Einordnung, Technologieoffenheit, Zollthemen und ESG, und ging dort mutig voran, wo es notwendig war."

Verantwortlich für die strategische Kommunikationsarbeit der BMW AG ist seit September 2006 Maximilian Schöberl. Bereits 2010 wurde ihm der „Deutsche Image Award" gemeinsam mit dem damaligen CEO Dr. Norbert Reithofer verliehen.

Zum „Deutschen Image Award"

Der „Deutsche Image Award" wird seit 2002 vom F.A.Z. Institut und Cision Germany verliehen. Der Preis geht an die Unternehmensleitung mit dem besten internationalen Medienimage für exzellente Managementleistung sowie an die verantwortliche Kommunikationsleitung für die erfolgreiche und überzeugende kommunikative Positionierung.

Verfahren

Die Gewinnerinnen und Gewinner des „Deutschen Image Awards" werden jedes Jahr in einem zweistufigen Verfahren ermittelt. Zunächst führt Cision Germany im Auftrag des F.A.Z. Instituts eine wissenschaftliche Medieninhaltsanalyse durch. Untersucht werden deutsche und internationale Meinungsführermedien auf Sichtbarkeit, Tonalität und strategische Positionierung der CEOs im Jahresverlauf.

Im zweiten Schritt bewertet eine hochkarätige Fachjury aus Kommunikationswissenschaft, Unternehmenspraxis und Medien die Daten und entscheidet über die Preisträgerinnen und Preisträger.

Der „Deutsche Image Award" wird im Rahmen des „19. Deutschen Marken-Summit" am 22. September 2026 im F.A.Z. Tower in Frankfurt überreicht. Anmeldungen zur Veranstaltung sind über www.marken-summit.de möglich.

Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger

2025: Dr. Bettina Orlopp und Silvana Herold (für das Team von Philipp Encz†), Commerzbank AG

2024: Dr.-Ing. Stefan Hartung und Prof. Dr. Christof Ehrhart, Robert Bosch GmbH

2023: Belén Garijo und Sabia Schwarzer, Merck KGaA

2022: Ola Källenius und Bettina Fetzer, Mercedes-Benz Group AG

2021: Dr. Martin Brudermüller und Dr. Nina Schwab-Hautzinger, BASF SE

2019: Dr. Theodor Weimer und Ingrid M. Haas, Deutsche Börse AG

2018: Kasper Rorsted und Jan Runau, Adidas AG

2017: Dr. Frank Appel und Prof. Dr. Christof Ehrhart, Deutsche Post DHL Group

2016: Dr. Karl-Ludwig Kley und Dr. Walter Huber, Merck KGaA

2015: Dr. Dieter Zetsche und Jörg Howe, Daimler AG

2013: Dr. Elmar Degenhart und Dr. Felix Gress, Continental AG

2012: Jochen Zeitz, Franz Koch und Dr. Ulf Santjer, PUMA SE

2011: Prof. Dr. Martin Winterkorn und Stephan Grühsem, Volkswagen AG

2010: Dr. Norbert Reithofer und Maximilian Schöberl, BMW AG

2009: Dr. Simone Bagel-Trah, Kasper Rorsted und das Kommunikationsteam, Henkel AG & Co. KGaA

2008: Klaus-Peter Müller und Richard Lips, Commerzbank AG

2007: Prof. Dr. Wolfgang Reitzle und Dr. Harry Roegner, Linde AG

2006: Herbert Hainer und Jan Runau, Adidas AG

2005: Dr. Nikolaus Schweickart und Dr. Thomas Gauly, ALTANA AG

2004: Dr. Klaus Zumwinkel und Prof. Manfred Harnischfeger, Deutsche Post AG

2003: Dr. Jürgen Hambrecht und Dr. Matthias Hensel, BASF AG

2002: Dr. Wendelin Wiedeking und Anton Hunger, Porsche AG

Der Jury gehören an:

Gerald Braunberger (Herausgeber, Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Prof. Dr. Christof Ehrhart (Executive Vice President Corporate Communications & Governmental Affairs, Robert Bosch GmbH)

Prof. Dr. Romy Fröhlich (LMU München)

Max Hohenberg (Head of Group Communications, Commerzbank AG)

Prof. Dr. Felix Krebber (Hochschule Pforzheim)

Thomas Leitner (VP & Managing Director Central Europe, Cision)

Axel Löber (Chief Communication Officer, Merck KGaA)

Manuela Schreckenbach (Head of Insights Consulting, Cision Germany)

Prof. Christine Ritz (Hochschule der Medien Stuttgart)

Gregor Vischer (Geschäftsführer, F.A.Z. Institut)

Maike Weismantel (Leitende Redakteurin, F.A.Z. Institut)

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Gregor Vischer

F.A.Z. Institut

Pariser Straße 1

60486 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (172) 20 89 207

E-Mail: g.vischer@faz-institut.de

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