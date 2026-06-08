EQS-News: Immobilienunternehmen New York Residence, Inc. Besucht die Niederlande, Belgien und Kroatien

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Immobilienunternehmen New York Residence, Inc. Besucht die Niederlande, Belgien und Kroatien



08.06.2026 / 09:05 CET/CEST

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NEW YORK, 8. Juni 2026 /PRNewswire/ -- New York Residence, Inc., ein weltweit bekanntes Immobilienmaklerunternehmen, startet eine internationale Tour, um mit europäischen Investoren in Kontakt zu treten. Chief Financial Officer und Associate Broker Richard Pino wird vom 18. Juni bis 6. Juli 2026 durch die Niederlande, Belgien und Kroatien reisen, um Kunden zu treffen.

Diese Europatournee ist die Krönung von zwei Jahrzehnten des Wachstums, der Innovation und der Kundenzufriedenheit. „Wir sind sehr stolz auf diese 20-jährige Reise und die Meilensteine, die wir erreicht haben", sagte Chief Financial Officer Richard Pino. Richard fügte hinzu: „Diese Auszeichnung ehrt den Einsatz unserer Mitarbeiter und die Loyalität unserer Kunden."

Seit zwei Jahrzehnten ist New York Residence auf der ganzen Welt unterwegs, um internationalen Käufern die Vorzüge des New Yorker Immobilienmarktes näher zu bringen. Wir sichern unseren Kunden erstklassige Wohn-, Gewerbe- und Anlageobjekte. Um diese Partnerschaften zu schmieden und die Marke New York Residence auf internationalen Messen zu verankern, reist Chief Financial Officer Richard Pino ständig durch die Vereinigten Staaten und das Ausland.

Immobilienvermittlung ist immer noch ein Beziehungsgeschäft™. Fachkräfte müssen weite Strecken zurücklegen, um Kunden auf Abruf zu treffen. Zwar können Käufer problemlos Daten von Drittanbieter-Websites auslesen, doch persönliche Besuche und Telefongespräche bleiben die ultimativen Instrumente zur Kundenführung, so Richard.

In der Vergangenheit gehörte New York Residence zu den fünf besten Boutique-Firmen in Manhattan, belegte Platz 20 bei den abgeschlossenen Transaktionen unter allen Firmengrößen und Platz 22 bei der Anzahl der gelisteten Dollar unter allen Firmengrößen.

New York Residence beherrscht den Immobilienmarkt durch spezialisierte Beratungsdienste und Immobilienvermittlung, indem es erstklassige Verkäufe und Vermietungen von Wohn-, Gewerbe- und Investitionsobjekten vorantreibt. Die Firma ist in drei New Yorker Niederlassungen verankert, während sie ihre globale Präsenz auf Büros in Hongkong, Seoul und Singapur ausdehnt. New York Residence leitet sein Unternehmen von seinem Hauptsitz im 26 Stockwerk des Paramount Building im Herzen des Times Square.

Kunden können sich bei Voranmeldung exklusive Beratungstermine in ganz Europa sichern. Die Tour führt durch Dordrecht (18.-19. Juni), Antwerpen (19.-21. Juni), Brügge (21.-23. Juni), Gent (23.-25. Juni) und Brüssel (25.-27. Juni), bevor sie vom 28. Juni bis zum 6. Juli in Rovinj bei der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Demex Station macht. Termine können per E-Mail an rpino@nyr.com vereinbart werden.

Medienkontakt:

Richard Pino

Finanzvorstand/Associate Broker

Wohnsitz in New York

O-212-360-7000 x125

M-917-209-7862

rpino@nyr.com

Cision

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