EQS-News: Nordex Group erhält Aufträge über 255 MW aus Deutschland

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Nordex Group erhält Aufträge über 255 MW aus Deutschland



08.06.2026 / 07:30 CET/CEST

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Hamburg, 8. Juni 2026. Die Nordex Group hat in den ersten Monaten des zweiten Quartals neue Aufträge aus Deutschland über insgesamt rund 255 MW erhalten. Die Bestellungen umfassen 14 Windenergieprojekte mit insgesamt 39 Turbinen.

Kunden bestellten 19 Turbinen des Typs N163/6.X, elf Anlagen des Typs N175/6.X und neun N149-Turbinen. Alle Verträge umfassen zudem Service- und Wartungsvereinbarungen, um den langfristig zuverlässigen Betrieb der Anlagen sicherzustellen.

Einer der neuen Aufträge ist vom Bürgerwindpark Rheine-Catenhorn über 35 MW in Nordrhein-Westfalen. Für den Windpark liefert und errichtet Nordex fünf Turbinen des Typs N163/6.X auf 164 Meter Nabenhöhe. Der Auftrag wurde in Kooperation mit dem Projektentwickler BBWind erteilt.

Der Windpark wird als Bürgerwindprojekt realisiert und unterstreicht die wachsende Bedeutung lokaler Beteiligungsmodelle für den weiteren Ausbau der Windenergie in Deutschland. Bürgerwindparks ermöglichen es Kommunen und Anwohnern, direkt an Erlösen der Windparks zu partizipieren und profitieren gleichzeitig von moderner, effizienter Anlagentechnologie.

„Für die Energiewende in Deutschland spielen Bürgerwindparks eine zentrale Rolle. Sie verbinden wirtschaftlichen Nutzen mit lokaler Akzeptanz und ermöglichen es den Menschen vor Ort, direkt an der Energiewende zu partizipieren“, sagt Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group. „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit BBWind ein weiteres Projekt in diesem wichtigen Segment umzusetzen und damit den Ausbau der Windenergie weiter voranzubringen.“

Michael Schlüß, Geschäftsführer von BBWind, ergänzt: „Nordex ist für uns als Bürgerwindspezialisten ein wichtiger und erfahrener Partner in unserem Herstellernetzwerk.“

Nordex und BBWind blicken bereits seit 2014 auf eine fruchtbare Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen zurück. Insgesamt 26 Nordex-Anlagen der Delta- und Delta4000-Serie mit über 100 MW installierter Leistung haben die beiden Unternehmen bereits gemeinsam ans Netz gebracht. In den letzten Monaten hat die Nordex Group zudem Aufträge über 78 MW ausschließlich für Bürgerwindparks in Nordrhein-Westfalen von BBWind in erhalten.

Die Namen der weiteren Kunden und der Windparks werden nicht bekannt gegeben. Die Errichtung und Inbetriebnahme aller Windprojekte ist zwischen Sommer 2027 und Frühjahr 2028 geplant.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

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Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com

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