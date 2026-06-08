EQS-News: Unitree stellt H2 Plus vor, einen humanoiden Referenzroboter auf Basis des NVIDIA Isaac GR00T für die akademische Forschung

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Unitree stellt H2 Plus vor, einen humanoiden Referenzroboter auf Basis des NVIDIA Isaac GR00T für die akademische Forschung



08.06.2026 / 04:55 CET/CEST

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Zusammenfassung der Nachrichten:

Unitree Robotics stellt den H2 Plus vor, einen humanoiden Referenzroboter auf Basis von NVIDIA Isaac GR00T, der einen humanoiden Unitree H2-Roboter, Sharpa-Fünf-Finger-Hände für geschickte Handhabung, NVIDIA Jetson Thor für fortschrittliche Entscheidungsfindung und Steuerung sowie die neue NVIDIA Isaac GR00T-Entwicklungsplattform vereint.

Die Entwicklungsplattform Isaac GR00T – die von der Datenerfassung und -generierung bis hin zur Bewertung und zum Einsatz von Robotermodellen reicht – unterstützt Entwickler dabei, ihre Arbeitsabläufe bei der Entwicklung humanoider Roboter zu beschleunigen.

HANGZHOU, China, 8. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Unitree hat heute den H2 Plus vorgestellt, das erste Referenzdesign für einen humanoiden Roboter, das auf der NVIDIA Isaac™ GR00T-Entwicklungsplattform basiert. Das Referenzdesign trägt dazu bei, die Spitzenforschung im Bereich der humanoiden Robotik zu demokratisieren, indem es Zugang zu modernster Hardware und einem offenen Software-Stack bietet, ohne dass proprietäre Plattformen erforderlich sind.

Während die Nachfrage nach Allzweck-Humanoiden zunimmt, sehen sich Entwickler nach wie vor mit einem fragmentierten Prozess konfrontiert, der Hardware-Integration, Datenerfassung, Simulation, Training, Bewertung und Einsatz umfasst.

Der NVIDIA Isaac™ GR00T Referenz-Humanoidroboter vereinheitlicht die Entwicklung, indem er einen Unitree H2 Plus-Humanoidroboter und taktile Fünf-Finger-Hände von Sharpa Wave (den „Körper") mit NVIDIA Jetson Thor™-basierter Onboard-Rechenleistung sowie der Isaac GR00T-Software und den entsprechenden Workflows (das „Gehirn") in einem einzigen integrierten Referenzdesign zusammen. Dies hilft Forschungsteams, schneller von der Inbetriebnahme des Roboters zur Entwicklung von Fähigkeiten und zur Validierung in der Praxis überzugehen.

Mit dem Rechen- und Open-Software-Stack von NVIDIA als Kernstück bietet das Referenzdesign Forschungsteams eine einheitlichere und sicherere Grundlage für die Weiterentwicklung der humanoiden Robotik.

„Entwickler wünschen sich humanoide Roboter, auf deren Basis sie weiterarbeiten können", sagte Xingxing Wang, Gründer und CEO von Unitree Robotics. „H2 Plus kombiniert den Humanoiden von Unitree mit NVIDIA Jetson Thor und der Entwicklungsplattform NVIDIA Isaac GR00T und bietet Teams damit eine bewährte Ausgangsbasis für die Entwicklung von Roboterfähigkeiten und deren Umsetzung in reale Anwendungen."

„Humanoide Roboter werden physische KI in die weltweit größten Industriezweige bringen und damit wirtschaftliche Chancen im Wert von mehreren Billionen Dollar eröffnen", sagte Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. „Der auf H2 Plus basierende NVIDIA Isaac GR00T-Referenz-Humanoidroboter bietet Forschern eine einheitliche, offene Plattform, um bahnbrechende Entdeckungen im Bereich der universellen physischen Intelligenz zu erzielen."

Ein hochmoderner humanoider Roboter für die Entwicklung von Physical AI

Der H2 Plus ist ein hochmoderner humanoider Roboter, der die wesentlichen Bausteine der bahnbrechenden Humanoidforschung in einem System vereint und einen Roboter in Menschengröße mit geschickter Manipulation, Sensorik, Steuerung und integrierter KI-Rechenleistung kombiniert.

Der Referenzentwurf weist folgende Merkmale auf:

Das humanoide Chassis „Unitree H2" ist fast 1,80 Meter groß und wiegt 68 Kilogramm; es verfügt über 31 Freiheitsgrade im gesamten Körper und ist für Tests im menschlichen Maßstab ausgelegt.

Zwei taktile Fünf-Finger-Hände vom Typ Sharpa Wave, die eine geschickte Handhabung mit 22 Freiheitsgraden ermöglichen und dem Roboter insgesamt 75 Freiheitsgrade über Körper und Hände hinweg verleihen.

Mehrkamerasensorik, bestehend aus einer am Kopf befestigten Stereokamera mit großem Sichtfeld (140 Grad horizontal, 102 Grad vertikal), Handgelenkkameras für Manipulationen im Nahbereich und einer Trägheitsmesseinheit zur Bewegungserfassung.

Ganzkörpersteuerung mit einem Drehmoment von bis zu 120 Newtonmetern in den Armen und bis zu 360 Newtonmetern in den Beinen, einer Nennlast von 7 Kilogramm in den Armen und einer Spitzenlast von 15 Kilogramm, was eine größere Tragkraft und Reichweite ermöglicht.

NVIDIA Jetson AGX Thor™ T5000 mit integrierter Rechenleistung, bestehend aus einer NVIDIA Blackwell-GPU mit einer KI-Leistung von 2.070 FP4-Teraflops, einer 14-Kern-Arm-CPU, 128 GB einheitlichem Speicher und einem konfigurierbaren Leistungsbereich von 40 bis 130 Watt für die Echtzeit-Sensorverarbeitung und Roboter-Inferenz.

Konnektivität über Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB sowie eine Reihe von Mikrofonen und Lautsprechern für die Sprachinteraktion.

Akku für längeren Betrieb mit einer Kapazität von 15 Ah (0,972 kWh) und einer Laufzeit von etwa drei Stunden.

Ferngesteuerte Not-Aus-Funktion zum schnellen und sicheren Auskuppeln des Roboters.

NVIDIA Isaac GR00T bietet eine umfassende Plattform für die Entwicklung von Humanoiden

Der NVIDIA-Software-Stack bietet die Entwicklungsumgebung für Simulation, Training, Auswertung und Bereitstellung, während die Forscher die Kontrolle über ihre Roboterdaten, Trainingsdaten, Telemetriedaten und Protokolle behalten.

Die Isaac GR00T-Plattform umfasst:

NVIDIA Isaac Teleop zur Erfassung hochwertiger Roboterdemonstrationsdaten für Trainingszwecke und die Entwicklung von Verhaltensregeln.

NVIDIA Isaac GR00T – offene Grundmodelle zur Unterstützung des logischen Denkens, des Lernens und des Multitasking-Verhaltens bei humanoiden Robotern.

NVIDIA Isaac Sim und Isaac Lab zum Simulieren, Trainieren, Testen und Evaluieren von Roboterstrategien vor dem Einsatz in der realen Welt.

Beschleunigte NVIDIA Isaac ROS-Middleware, um trainierte Richtlinien auf Roboter zu übertragen.

NVIDIA Jetson Thor für die Echtzeit-Inferenz und -Steuerung von Robotern.

Dank seines modularen Aufbaus können Robotik-Teams die gesamte Plattform nutzen oder ausgewählte Funktionen in bestehende Entwicklungsprozesse integrieren, wodurch sie die Entwicklung humanoider Roboter skalieren können, ohne für jeden Roboter oder jede Aufgabe die gleiche Infrastruktur neu aufbauen zu müssen.

Die NVIDIA Isaac GR00T-Entwicklerplattform wird auch den humanoiden Roboter Unitree G1 unterstützen und damit denselben Entwicklungsansatz auf einen Roboter ausweiten, der von Forschern und Entwicklern humanoider Roboter an führenden Einrichtungen weit verbreitet ist.

Verfügbarkeit

Unitree hat die vollständigen technischen Daten des humanoiden Roboters H2 Plus bekannt gegeben. Interessierte Entwickler können die Webseite H2 Plus besuchen, um detaillierte technische Informationen zu erhalten. Unitree H2 Plus wird Ende 2026 erhältlich sein.

Die NVIDIA Isaac GR00T-Plattform und der Referenz-Workflow für Unitree G1 werden voraussichtlich in Kürze auf GitHub und Hugging Face für Roboterentwickler verfügbar sein.

Informationen zu Unitree Unitree Roboticsist ein weltbekanntes ziviles Robotikunternehmen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991633/Unitree_H2_Plus_Social_media3.jpg

Cision

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