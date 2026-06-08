EQS-News: Wirkbericht 2025: Wie die GLS Investments sozialen und ökologischen Wandel vorantreibt

Emittent / Herausgeber: GLS Investment Management GmbH / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Fonds

Wirkbericht 2025: Wie die GLS Investments sozialen und ökologischen Wandel vorantreibt



08.06.2026 / 09:35 CET/CEST

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Wirkbericht 2025: Wie die GLS Investments sozialen und ökologischen Wandel vorantreibt

GLS Investments veröffentlicht Wirkbericht für das Geschäftsjahr 2025

106,6 Millionen Euro in Anleihe-Neuemissionen investiert

60 Unternehmensdialoge zu sozialen und ökologischen Themen geführt

480.000 Euro an 32 gemeinnützige Projekte gespendet

Rund 68 Millionen Euro Kredite an MFIs vergeben

Sieben Unternehmen aufgrund von Nachhaltigkeitsdefiziten aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen

Bochum, 8. Juni 2026 – Die GLS Investment Management GmbH hat ihren Wirkbericht für das Geschäftsjahr 2024/25 veröffentlicht. Der Bericht zeigt, wie die GLS Investments sozialen und ökologischen Wandel fördert – und welche Wirkung sie im vergangenen Jahr erzielt hat. Grundlage dafür sind fünf zentrale Wirkhebel: Kapital bereitstellen, Unternehmensdialoge führen, Spenden, Signale setzen und Angebote konsequent nach strengen Kriterien gestalten.

Kapital bereitstellen – von Neuemissionen bis zum GLS ELTIF – Energieinfrastruktur Fonds

Mit gezielten Investitionen unterstützen wir nachhaltige Unternehmen, Projekte und unterversorgte Märkte. Unser Fokus liegt darauf, Kapital dort einzusetzen, wo es die größten positiven Effekte für Umwelt und Gesellschaft entfalten kann. Im Geschäftsjahr 2025 flossen 106,6 Mio. Euro in Anleihe-Neuemissionen sowie 3,19 Mio. Euro in Kapitalerhöhungen nachhaltiger Unternehmen. Der GLS ELTIF – Energieinfrastruktur Fonds ermöglicht seit April 2026 zudem direkte Investitionen in erneuerbare Energieinfrastrukturprojekte. Der GLS Alternative Investments – Mikrofinanzfonds vergab 2025 Kredite in Höhe von 68,03 Mio. Euro an Mikrofinanzinstitute im globalen Süden. Seit Auflage hat der Fonds über 500.000 Menschen erreicht.

In den Dialog gehen – Themen platzieren, Kontroversen nachverfolgen

Bei unseren Unternehmensdialogen („Engagements“) geht es darum, unsere Position zu nutzen, um gezielt einen positiven Einfluss auf die Unternehmen auszuüben. Im Geschäftsjahr 2025 initiierte GLS Investments 60 Engagements zu Themen wie Hitzeschutz, der Vermarktung von CO₂-Zertifikaten, fragwürdigen CO₂-Kompensationsanbietern sowie dem Umgang mit Konsultationsrechten indigener Gruppen. Bei Kontroversen fordert GLS Investments Stellungnahmen und Verbesserungspläne ein. Führen diese nicht zu Veränderungen, erfolgt der Ausschluss aus dem Anlageuniversum.

Spenden – aus Fondseinnahmen gemeinnützige Projekte unterstützen

Eine Besonderheit mehrerer GLS Investments Fonds ist, dass sie eine Spendenkomponente enthalten. Aus vier Fonds mit einer solchen Komponente flossen im Geschäftsjahr 2025 insgesamt 480.000 Euro an 32 sozial-ökologische und gemeinnützige Projekte. Seit 2021 belaufen sich die Spendensummen auf rund 2,5 Mio. Euro.

Signale setzen – von Studienfinanzierung bis zur Verbandsarbeit

GLS Investments nutzt zahlreiche Wege, um Signale für eine zukunftsfähige Wirtschaft zu setzen. Dazu zählen die Finanzierung von Nachhaltigkeitsstudien, öffentliche Kommunikation zur Rolle der Finanzmärkte und zu unserer eigenen Verantwortung, Aktivitäten in Netzwerken und Verbänden sowie die Mitzeichnung von Investorenstatements. 2025 haben wir unter anderem Statements zu einer drohenden Abschwächung der EU-Nachhaltigkeitsgesetzgebung, zur Regulierung autonomer Waffensysteme und zur Anerkennung von Impact Investing in der EU-Regulatorik unterstützt. Zudem gab es 58 öffentliche Beiträge zu Wirkung und Nachhaltigkeit der GLS Investments.

Angebotsgestaltung – quantitative und qualitative Kriterien konsequent anwenden

Ein mehrstufiger Prüfprozess stellt sicher, dass nur Unternehmen ins Anlageuniversum aufgenommen werden, die strenge sozial-ökologische Kriterien erfüllen. Bei Verschlechterungen tritt GLS Investments in den Dialog – oder entfernt Unternehmen aus dem Anlageuniversum. 2025 wurden sieben Unternehmen aus sozial-ökologischen Gründen aus dem GLS Anlageuniversum ausgeschlossen.

„Wirkung nachvollziehbar zu machen, ist komplex – aber zentral. Mit unserem Bericht möchten wir zeigen, auf welche Wirkmechanismen wir setzen, welche Veränderungen unsere Investments anstoßen – und wo wir weiter dazulernen“, sagt Charlotte Nierhoff, Senior Kommunikationsmanagerin bei GLS Investments.

Den kompletten Wirkbericht des Geschäftsjahres 2024/2025 finden Sie hier: https://tinyurl.com/yym93w9v

Über GLS Investments

Die GLS Investment Management GmbH, kurz GLS Investments, entwickelt als 100-prozentige Tochter der GLS Bank nachhaltige Fondskonzepte und betreut diese unter sozial-ökologischen Gesichtspunkten. Sie gehört zu den strengsten Akteuren am Markt und ist verantwortlich für das GLS Anlageuniversum, das auf Basis eines mehrstufigen, integrierten sozial-ökologischen Auswahlprozesses erfolgt. Anschließend prüft und bewertet ein Team aus Finanzspezialisten die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Unternehmen. Die von der GLS Investments betreuten Investmentfonds investieren aktuell über 1,6 Milliarden Euro in Unternehmen und Länder, die eine positive gesellschaftliche Wirkung entfalten und nachhaltige Entwicklung fördern (Stand Mai 2026).

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