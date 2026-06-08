EQS-NVR: Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Elmos Semiconductor SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



08.06.2026 / 14:06 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Elmos Semiconductor SE

Werkstättenstraße 18

51379 Leverkusen

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 08.06.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

17160000

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Elmos Semiconductor SE Werkstättenstraße 18 51379 Leverkusen Deutschland Internet: http://www.elmos.com

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