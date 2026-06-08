EQS-PVR: Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: Elmos Semiconductor SE

Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



08.06.2026 / 14:11 CET/CEST

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Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien



1. Angaben zum Emittenten Elmos Semiconductor SE

Werkstättenstraße 18

51379 Leverkusen

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.



3. Datum der Schwellenberührung 08.06.2026

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 0,02 % 17160000 Letzte Veröffentlichung 3,04 % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 3747 0 0,02 % 0 %

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Elmos Semiconductor SE Werkstättenstraße 18 51379 Leverkusen Deutschland Internet: http://www.elmos.com

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