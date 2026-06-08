EQS-PVR: Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: Elmos Semiconductor SE
Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
08.06.2026 / 14:11 CET/CEST
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Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
1. Angaben zum Emittenten
|Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Deutschland
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
|08.06.2026
4. Aktienanteil
|Aktienanteil in %
|Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
|Neu
|0,02 %
|17160000
|Letzte Veröffentlichung
|3,04 %
|/
5. Einzelheiten
|absolut
|in %
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|direkt
|indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
|3747
|0
|0,02 %
|0 %
08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.elmos.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2338934 08.06.2026 CET/CEST
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