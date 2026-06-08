Explosionsgeräusche in Teheran - Flugabwehr aktiv

TEHERAN (dpa-AFX) - Inmitten der militärischen Eskalation zwischen dem Iran und Israel sind in Teheran Explosionsgeräusche zu hören gewesen. Zudem sei die Flugabwehr der iranischen Hauptstadt sei aktiviert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Fars. Lokale Quellen bestätigten der Deutschen Presse-Agentur die Geräusche der Luftverteidigung./mar/DP/stw