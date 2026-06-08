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HSBC Continental Europe S.A., Germany

„Gewinner bleiben Gewinner“: Wie lange trägt die Börsenrally noch? - Zertifikate Talk vom 06.06.2026

HSBC · Uhr
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Trotz geopolitischer Unsicherheiten und wirtschaftlicher Risiken zeigen sich die #Aktienmärkte stabil. Vor allem #Technologie- und #KI-Werte treiben die Entwicklung an den #Börsen weiter an. Wie viel Kraft steckt noch in der aktuellen Entwicklung? Welche Faktoren jetzt wirklich zählen, was Anleger beachten sollten und warum die zweite Jahreshälfte spannend werden könnte, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von der #HSBC und Michael Proffe von Proffe Invest.

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