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Giotto.ai arbeitet mit SAP daran, das logische Denkvermögen von SAP Joule Agents weiter auszubauen



08.06.2026 / 08:30 CET/CEST





PRESSEMITTEILUNG

Giotto.ai arbeitet mit SAP daran, das logische Denkvermögen von SAP Joule Agents weiter auszubauen

Lausanne, 8. Juni 2026. Heute kündigte Giotto.ai, das zukunftsweisende Schweizer KI-Labor, seine Zusammenarbeit mit SAP an. Ziel ist es dabei, gemeinsam mit SAP, einem globalen Marktführer im Bereich Unternehmensanwendungen und Business-KI, die Integration fortschrittlicher KI-Fähigkeiten bei SAP Joule Agents weiter auszubauen.

Das Geschäftsmodell des Autonomous Enterprise gewinnt immer mehr an Bedeutung, wobei menschliches Fachwissen und Urteilsvermögen weiterhin im Mittelpunkt stehen, während die Systeme zunehmend unabhängiger und intelligenter werden. Dies erfordert ein neues Mass an robustem, effizientem und kontrolliertem logischem Denkvermögen, weil die Unternehmen über die grundlegende Automatisierung hinausgehen. SAP und Giotto.ai werden gemeinsam die Technologie von Giotto.ai nutzen, um SAP Joule Agents weiterzuentwickeln und somit die Entscheidungsfindung innerhalb von Unternehmensabläufen zu verbessern.

Giotto.ai, ein Schweizer KI-Unternehmen, das aus der EPFL, der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne, hervorgegangen ist, hat eine neue Klasse kompakter und dennoch leistungsstarker KI-Modelle entwickelt. Der Schwerpunkt wurde dabei auf die Verbesserung des logischen Denkvermögens gesetzt, damit die Modelle noch effizienter werden und zugleich in kontrollierten Unternehmensumgebungen eingesetzt werden können. Giotto.ai wird in Zusammenarbeit mit SAP gezielte Pilotprojekte entwickeln, um diese Funktionen in Unternehmen einzusetzen, wobei sich das Hauptaugenmerk auf die Leistungssteigerung von SAP Joule Agents richtet, und zwar vor allem dann, wenn strukturiertes logisches Denken und Verlässlichkeit gefragt und die vollständige Einbettung von Systemen in Unternehmensdaten erforderlich sind.

Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Modellen, die stark auf eine zentrale Infrastruktur angewiesen sind, ist das System von Giotto.ai als portable Schlussfolgerungsschicht konzipiert, die einen sicheren Einsatz in privaten Bereichen bei gleichbleibend hoher Leistung ermöglicht. Diese Entwicklung spiegelt einen allgemeinen Wandel in der Unternehmens-KI wider: weg von generischen Modellen und hin zu Multi-Agents-Systemen, die in komplexen, regulierten Umgebungen zuverlässig funktionieren. Die Zusammenarbeit von Giotto.ai mit SAP stellt somit einen entscheidenden Schritt dar, wenn es darum geht, die Spitzentechnologie von Giotto.ai in eine Technologie, die in grossem Stil in Unternehmen eingesetzt werden kann, zu verwandeln.

Aldo Podestà, CEO bei Giotto.ai: “Wir treten jetzt in eine Phase ein, in der Unternehmens-KI über grundlegende Anwendungsfälle hinausgeht und anspruchsvollere Aufgaben bewältigen muss. Letztere basieren auf Advanced Reasoning, der Fähigkeit des fortgeschrittenen Schlussfolgerns, und darauf einen (sehr) grossen Kontext verstehen zu können. Durch die Arbeit mit SAP können wir unsere Technologie in komplexesten Umgebungen in der realen Welt unter Beweis stellen.”

Yaad Oren, Leiter der SAP-Abteilung für Forschung und Innovation: “Unternehmens-KI wird immer autonomer, was Advanced Reasoning zu einer Kernkompetenz macht. Durch unsere Zusammenarbeit mit Giotto.ai können wir neue Ansätze des effizienten, kontrollierten Schlussfolgerns prüfen, die gezielt an bestimmte Unternehmensumgebungen angepasst sind. Diese Arbeit steht in direktem Einklang mit unserer Vision, agentische KI-Lösungen zu entwickeln, die innerhalb komplexer Geschäftsprozesse zuverlässig einsetzbar sind.”





Mehr zu Giotto.ai

Giotto.ai ist ein in der Schweiz ansässiges, 2017 gegründetes KI-Forschungslabor mit MitarbeiterInnen aus der ganzen Welt, das sich auf die Entwicklung eines weltweit führenden portable Schlussfolgerungssystems spezialisiert hat. Aufgrund des grossen Interesses von Investoren arbeitet das Unternehmen derzeit an einer Kapitalerhöhung, um sein unabhängiges und souveränes Modell zu festigen und Unternehmen und Institutionen in der Schweiz und Europa zu unterstützen.

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Medienkontakt: Thierry Meyer, Senior Partner, Dynamics Group – tme@dynamicsgroup.ch – +41 79 785 35 81

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