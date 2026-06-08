Was bewegt die Aktie?

Die Indexaufnahme ist seit mehreren Tagen bekannt und hat bereits zu einer positiven Kursreaktion geführt – und anschließend zu einem erneuten Abverkauf. Der Markt hat die News also bereits verarbeitet.

Wichtig zu verstehen: Die ETFs, die den Dax abbilden, kaufen nicht geballt am Tag der Indexaufnahme, sondern verteilen ihre Käufe über den Zeitraum zwischen Ankündigung und Aufnahme. Gleichzeitig verkaufen MDax-ETFs ihre Hochtief-Positionen schrittweise. Das ergibt sich per saldo als weitgehend kursneutral.

Die Bewertung gibt kein klares Kaufsignal: Das aktuelle KGV liegt bei 36 bis 37, für nächstes Jahr bei 30. Historisch lag Hochtief bei 7 bis 23. Gewinnwachstum von 13 bis 20 Prozent rechtfertigt kein KGV in diesem Bereich – das ist kein Schnäppchen.

Das durchschnittliche Analystenkursziel liegt bei rund 450 Euro. Die Aktie notiert bei rund 500 Euro – zehn Prozent über dem Konsens.

Charttechnik

Die Aktie hat den kurzfristigen Aufwärtstrend nach oben verlassen, dann aber rasch wieder nachgegeben. Ein Ausbruch aus der aktuellen bärischen Konsolidierung nach unten und ein Test des unteren Kanals wäre technisch denkbar. Als Korrekturniveau wären 415 Euro die erste relevante Unterstützung.

Martins Einschätzung

Eine Position allein wegen der Dax-Aufnahme aufzubauen halte ich für riskant. Die KI-Rechenzentrum-Story rund um die US-Tochter Turner ist real, aber auch zyklisch – niemand weiß, wie lange dieser Zyklus noch läuft. Die Aktie ist fair bewertet, Risiken und Chancen sind ausgeglichen. Ich bin hier zurückhaltend.