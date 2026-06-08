Iran erklärt Angriffe auf Israel für beendet
dpa-AFX · Uhr
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf Israel für beendet erklärt. Die Islamische Republik habe zur Unterstützung des Libanons Israel eine "schmerzhafte Antwort" erteilt, hieß es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Militärführung. "Vor diesem Hintergrund wird die Einstellung der Operationen der Streitkräfte bekanntgegeben."/arb/DP/jha
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