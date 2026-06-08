Iranische Behörde hebt Flugverbot wieder auf

dpa-AFX · Uhr
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TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat nach der jüngsten militärischen Eskalation mit Israel Beschränkungen im Flugverkehr wieder aufgehoben. "Da die notwendigen Sicherheitsvoraussetzungen geschaffen und die erforderlichen Abstimmungen mit den zuständigen Behörden getroffen wurden, sind die Flugbeschränkungen aufgehoben worden", sagte der Leiter der zivilen Luftfahrtbehörde, Abusar Schirudi, der Nachrichtenagentur Tasnim. "Die Luftfahrtaktivitäten des Landes kehren schrittweise zum regulären Betrieb zurück." Nach neuen gegenseitigen Luftangriffen Israels und des Irans hatte das Land seinen kompletten Luftraum am Nachmittag geschlossen./arb/DP/men

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