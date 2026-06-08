Iranische Nachrichtenagentur: Flugabwehr im Zentraliran aktiv

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Zuge der jüngsten Eskalation mit Israel ist im Zentraliran einem Bericht zufolge die Flugabwehr im Einsatz. Feindliche Ziele werden in der Provinz Jasd abgewehrt, wie die iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtete. In den Bergen der Wüstenregion befinden sich mehrere Raketenstützpunkte. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt./arb/DP/stw